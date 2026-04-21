Carlos Diez, la joya de los juveniles del Real Madrid que puede ser el nuevo "Europibe" de la Selección argentina

Embed ¡¡LEVANTÓ EL TROFEO AL MEJOR ESTILO MESSI EN #Qatar2022!! Carlos Diez, el capitán español del Real Madrid que tiene raíces argentinas, fue el encargado de recibir el trofeo de la #UEFAYouthLeague, luego de vencer en la final al Brujas.



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La actuación de Diez en la fase final del citado certamen terminó de convencer a los captadores de la AFA, quienes mantienen un seguimiento exhaustivo sobre su evolución y, pese a que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lo tiene en su radar para las categorías juveniles, su vínculo legal con Argentina abre una ventana de oportunidad que en el predio de Ezeiza no quieren dejar pasar, tal como ocurrió con casos similares a los de Alejandro Garnacho y Nico Paz.

Embed © ¡Carlos Díez, el capitán del Juvenil A! pic.twitter.com/O5I8IcdtyE — Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) November 19, 2025

El perfil de Diez encaja perfectamente en el modelo de “jugador total” que busca el staff de la Selección nacional, es un mediocampista central de gran despliegue que, además de su capacidad de marca, posee un primer pase preciso que rompe líneas, hizo 20 goles en la División de Honor juvenil y su liderazgo en el vestuario del Real Madrid, donde es respetado tanto por sus pares como por el cuerpo técnico de elite, refuerza la idea de que se trata de un futbolista con proyección inmediata a la Primera División.

Embed - REAL MADRID VENCE 4-2 A BRUJAS EN LOS PENALES Y SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA YOUTH LEAGUE | RESUMEN

Carlos Diez y el Real Madrid, campeones de Europa Sub 19

Real Madrid se consagró campeón de la UEFA Youth League (la Champions League juvenil) al vencer 4-2 a Brujas de Bélgica en la tanda de penales tras haber igualado 1 a 1.

El título del Merengue tuvo como protagonista a su capitán Carlos Díez, quien convirtió en la definición.