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Carlos Diez, la joya de los juveniles del Real Madrid que puede ser el nuevo "Europibe" de la Selección argentina

El título del Real Madrid en la UEFA Youth League puso bajo el foco principal a Carlos Diez, el joven mediocampista con nacionalidad argentina, ya que su padre nació en el país.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Diez es el capitán del Real Madrid Sub 19.

Diez es el capitán del Real Madrid Sub 19.

El reciente título del Real Madrid en la UEFA Youth League no solo consolidó la hegemonía del equipo español en Europa, sino que puso bajo el foco principal a su gran referente, Carlos Diez, el joven mediocampista nacido en España, pero con nacionalidad argentina, ya que su padre nació en el país.

El futbolista de 18 años se posiciona como uno de los proyectos más interesantes del Viejo Continente, lo que despierta el interés lógico del departamento de scouting de la AFA.

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Diez es el líder futbolístico del equipo Sub 19 del Real Madrid donde lleva la cinta de capitán con una autoridad que no es propia para su edad, mientras que su capacidad para distribuir el juego y su despliegue físico lo convirtieron en una pieza inamovible en la estructura del club, al punto de ser señalado por los especialistas españoles como el próximo gran mediocampista central del equipo “merengue”.

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La actuación de Diez en la fase final del citado certamen terminó de convencer a los captadores de la AFA, quienes mantienen un seguimiento exhaustivo sobre su evolución y, pese a que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lo tiene en su radar para las categorías juveniles, su vínculo legal con Argentina abre una ventana de oportunidad que en el predio de Ezeiza no quieren dejar pasar, tal como ocurrió con casos similares a los de Alejandro Garnacho y Nico Paz.

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El perfil de Diez encaja perfectamente en el modelo de “jugador total” que busca el staff de la Selección nacional, es un mediocampista central de gran despliegue que, además de su capacidad de marca, posee un primer pase preciso que rompe líneas, hizo 20 goles en la División de Honor juvenil y su liderazgo en el vestuario del Real Madrid, donde es respetado tanto por sus pares como por el cuerpo técnico de elite, refuerza la idea de que se trata de un futbolista con proyección inmediata a la Primera División.

Embed - REAL MADRID VENCE 4-2 A BRUJAS EN LOS PENALES Y SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA YOUTH LEAGUE | RESUMEN

Carlos Diez y el Real Madrid, campeones de Europa Sub 19

Real Madrid se consagró campeón de la UEFA Youth League (la Champions League juvenil) al vencer 4-2 a Brujas de Bélgica en la tanda de penales tras haber igualado 1 a 1.

El título del Merengue tuvo como protagonista a su capitán Carlos Díez, quien convirtió en la definición.

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