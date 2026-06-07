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Torneo Federal A: Huracán Las Heras y Atlético Club San Martín serán protagonistas de la jornada

Huracán Las Heras y Atlético San Martín tendrán acción de visitante este domingo por la 12 fecha. El Globo con Cipolletti y el Chacarero ante el líder Atenas

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Huracán Las Heras y el Atlético Club San Martín serán visitantes por la fecha 12 del Federal A.
Huracán Las Heras y el Atlético Club San Martín serán visitantes por la fecha 12 del Federal A.

Huracán Las Heras y Atlético Club San Martín protagonizarán este domingo la 12da fecha de la fase inicial de la Zona 3 del Torneo Federal A. Los dos equipos mendocinos que participan en la categoría disputarán una jornada muy importante. en condición de visitante, FADEP el otro equipo mendocino tendrá fecha libre.

Pablo Jofré Huracán.
Pablo Jofré, es el entrenador de Huracán Las Heras.

Pablo Jofré, es el entrenador de Huracán Las Heras.

Huracán Las Heras se presenta en Río Negro frente a Cipolletti

Huracán Las Heras jugará de visitante desde las 15.30 ante Cipolletti de Río Negro, con el arbitraje del cordobés Fernando Rekers. El Globo viene de ganarle de local por 1 a 0 a Juventud Unida de San Luis en el estreno de Pablo Jofré como entrenador del equipo.

concentrados Huracán Las Heras

El equipo de calle Olascoaga se ubica séptimo con 13 puntos. Esto producto de tres triunfos, cuatro empates y tres derrotas. Está a tres puntos del líder del Grupo C, que es Atenas de Río Cuarto (16).

Cipolletti viene de perder 1 a 0 frente a San Martín de visitante. El Albinegro marcha 3ro con 14 unidades, producto de cuatro triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

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Alejandro Abaurre, es el conductor del Atlético San Martín.

Alejandro Abaurre, es el conductor del Atlético San Martín.

La probable formación de Huracán Las Heras vs. Cipolletti

Franco Agüero; Lucas Algozino, Rodrigo Arciero, Albano Alesandrini y Claudio Ulloa; Fernando Cortés, Nicolás Sandoval, Matías Dieli e Ignacio González; Alejandto Toledo y Juan Bonet., serían los once titulares del Globo

Huracán Las Heras 1--

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Atlético Club San Martín juega en Río Cuarto ante el puntero Atenas

Atlético Club San Martin visitará a Atenas, desde las 15.30 en Río Cuarto. El duelo contará con el arbitraje del correntino, Leonardo Enmanuel Billanueva.

El chacarero viene de ganarle de local por 1 a 0 a Cipolletti, de Río Negro, se ubica último con 10 puntos, producto de 2 triunfos, 4 empates y cuatro derrotas.

San martin concentrados.

Atenas es el líder del grupo con 16 puntos, producto de cinco triunfos, un empate y tres derrotas.

Atlético San Martín equipo.

La probable formación del Atlético Club San Martín vs. Atenas

Leonardo Rodríguez; Fabricio Ojeda, Matías Contreras, Franco Rodríguez y Mateo Zapata; Enzo Tejada, Emanuel Décimo, Ricardo Herensperger, Juan Mazzolo; Agustín Ferro y Diego González, serían los once titulares del equipo dirigido por Alejandro Abaurre.

La tabla de posiciones del Grupo 3 de los mendocinos

Tabla del Federal A Zona 3

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