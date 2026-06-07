Torneo Federal A: Huracán Las Heras y Atlético Club San Martín serán protagonistas de la jornada

concentrados Huracán Las Heras

El equipo de calle Olascoaga se ubica séptimo con 13 puntos. Esto producto de tres triunfos, cuatro empates y tres derrotas. Está a tres puntos del líder del Grupo C, que es Atenas de Río Cuarto (16).

Cipolletti viene de perder 1 a 0 frente a San Martín de visitante. El Albinegro marcha 3ro con 14 unidades, producto de cuatro triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

abaurre uno- Alejandro Abaurre, es el conductor del Atlético San Martín.

La probable formación de Huracán Las Heras vs. Cipolletti

Franco Agüero; Lucas Algozino, Rodrigo Arciero, Albano Alesandrini y Claudio Ulloa; Fernando Cortés, Nicolás Sandoval, Matías Dieli e Ignacio González; Alejandto Toledo y Juan Bonet., serían los once titulares del Globo

Huracán Las Heras 1--

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Atlético Club San Martín juega en Río Cuarto ante el puntero Atenas

Atlético Club San Martin visitará a Atenas, desde las 15.30 en Río Cuarto. El duelo contará con el arbitraje del correntino, Leonardo Enmanuel Billanueva.

El chacarero viene de ganarle de local por 1 a 0 a Cipolletti, de Río Negro, se ubica último con 10 puntos, producto de 2 triunfos, 4 empates y cuatro derrotas.

San martin concentrados.

Atenas es el líder del grupo con 16 puntos, producto de cinco triunfos, un empate y tres derrotas.

Atlético San Martín equipo.

La probable formación del Atlético Club San Martín vs. Atenas

Leonardo Rodríguez; Fabricio Ojeda, Matías Contreras, Franco Rodríguez y Mateo Zapata; Enzo Tejada, Emanuel Décimo, Ricardo Herensperger, Juan Mazzolo; Agustín Ferro y Diego González, serían los once titulares del equipo dirigido por Alejandro Abaurre.

La tabla de posiciones del Grupo 3 de los mendocinos