Huracán Las Heras, en el estreno del DT Pablo Jofré, volvió al triunfo y hubo fiesta en calle Olascoaga

Con el estreno del entrenador Pablo Jofré, Huracán Las Heras ganó en el estadio General San Martín ante Juventud Unida de San Luis por la 11ma. fecha, la segunda de las revanchas de la Zona 3 del Torneo Federal A.
Con el estreno del DT Pablo Jofré, Huracán Las Heras ganó en el estadio General San Martín ante Juventud Unida de San Luis por la 11ma. fecha del Torneo Federal A.
Con el estreno del entrenador Pablo Jofré, Huracán Las Heras ganó en el estadio General San Martín ante Juventud Unida de San Luis por la 11ma. fecha, la segunda de las revanchas de la Zona 3 del Torneo Federal A.
Alejandro Toledo le dio la victoria al Globo ya que a los 26’ marcó de penal el único tanto del encuentro para el conjunto de calle Olascoaga.
Las Heras fue una fiesta en la tarde del domingo y cumplió con la máxima futbolera que indica que técnico que debuta gana ya que Pablo Jofré hizo su estreno tras la salida de Sergio Toti Arias y el Globo ganó después de dos derrotas consecutivas de visitante y sin marcar goles.
El conjunto lasherino acumulaba 3 partidos sin conocer la victoria (un empate y dos derrotas) pero dio vuelta la página en su cancha y con los 3 puntos se ubica 7mo en la tabla de posiciones con 13 puntos (3 triunfos, 4 empates y 3 derrotas) a solo 3 puntos del líder Atenas de Río Cuarto (16) que tuvo fecha libre.
Huracán Las Heras volverá a tener acción en la 12da fecha, tercera de las revanchas de la segunda ronda y jugará de visitante frente a Cipolletti de Río Negro.
Síntesis
Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Rodrigo Arciero, Albano Alesandrini y Enzo Montenegro; , Fernando Cortés, Nicolás Sandoval, Matías Dieli e Ignacio González; Alejandto Toledo y Juan Bonet. DT: Pablo Jofré.
Juventud Unida (San Luis): Julián Lucero; Eber Garro, Juam Ignacio Alvacete,Sosa y Lautaro Figueroa; Santino Moya, Alexis González, Lautaro Pérez, Valentín Roldán; Luis Lautaro Lucero y Martino Dorato. DT: Hernán Vázquez.
Goles: ST: 28’ Toledo de penal (HLH)
Cambios: ST: inicio Claudio Ulloa por Montenegro (HLH), Ezequiel Sosa por Moya (JU), 15’ Facundo Romero, Nicolás Genes y Aldo Araujo por Algozino, González y Cortés (HLH),19’ Juan Amieva y Valentino Gómez por Lucero y Dorato (JU)
32’ Alexis Sosa y Pablo Pereyra por Eber Garro y Fugueroa (JU), 42’ Marcos Sosa por Dielli (HLH)
Expulsados: PT: 23’ A.González. ST: 28’ Amieva (JU)
Árbitro: Rodrigo Rivero