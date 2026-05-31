Huracán Las Heras, en el estreno del DT Pablo Jofré, volvió al triunfo y hubo fiesta en calle Olascoaga

huracan 5 Foto: Nicolás Ríos/UNO

El conjunto lasherino acumulaba 3 partidos sin conocer la victoria (un empate y dos derrotas) pero dio vuelta la página en su cancha y con los 3 puntos se ubica 7mo en la tabla de posiciones con 13 puntos (3 triunfos, 4 empates y 3 derrotas) a solo 3 puntos del líder Atenas de Río Cuarto (16) que tuvo fecha libre.

Embed - Huracan Las Heras 1-0 Juventud Unida | Torneo Federal A

Lo que viene para Huracán Las Heras

Huracán Las Heras volverá a tener acción en la 12da fecha, tercera de las revanchas de la segunda ronda y jugará de visitante frente a Cipolletti de Río Negro.

Postales de la tarde en el estadio General San Martín

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Síntesis

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Rodrigo Arciero, Albano Alesandrini y Enzo Montenegro; , Fernando Cortés, Nicolás Sandoval, Matías Dieli e Ignacio González; Alejandto Toledo y Juan Bonet. DT: Pablo Jofré.

Juventud Unida (San Luis): Julián Lucero; Eber Garro, Juam Ignacio Alvacete,Sosa y Lautaro Figueroa; Santino Moya, Alexis González, Lautaro Pérez, Valentín Roldán; Luis Lautaro Lucero y Martino Dorato. DT: Hernán Vázquez.

Goles: ST: 28’ Toledo de penal (HLH)

Cambios: ST: inicio Claudio Ulloa por Montenegro (HLH), Ezequiel Sosa por Moya (JU), 15’ Facundo Romero, Nicolás Genes y Aldo Araujo por Algozino, González y Cortés (HLH),19’ Juan Amieva y Valentino Gómez por Lucero y Dorato (JU)

32’ Alexis Sosa y Pablo Pereyra por Eber Garro y Fugueroa (JU), 42’ Marcos Sosa por Dielli (HLH)

Expulsados: PT: 23’ A.González. ST: 28’ Amieva (JU)

Árbitro: Rodrigo Rivero