FADEP sumó un punto como visitante frente a Deportivo Rincón, en Neuquén

FADEP venía de ganarle a Huracán Las Heras y Costa Brava y este domingo consiguió una igualdad que le permite seguir sumando y acumular 5 partidos sin perder con 3 triunfos y 2 empates.

El partido fue parejo y el conjunto dirigido por Diego Pozo logró sostener un resultado que le permite sigue subiendo en la tabla donde se ubica 6to porque ya tiene 13 puntos acumulando 3 triunfos, 4 empates y 3 derrotas.

Lo que viene para FADEP

FADEP tendrá fecha libre el próximo fin de semana y volverá a tener acción en la 13ra fecha, tercera de la segunda ronda, ocasión en la que jugará de local frente a Argentino de Monte Maíz.

Síntesis

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez, Cristian Valvuena, Rodrigo Herrera, Carlos Estévez y Juan Albertinazzi; Juan Achetoni, Daniel Carrasco, Facundo Miguel, Ezequiel Ávila y Axel Oyola; Matías Domínguez. DT: Pablo Castro.

FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Bruno Costella, Brayam Sosa, Federico Pérez; Diego Tonetto, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez, Lautaro Taboada; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Cambios: PT: 30’ Jorge Rossi por Albertinazzi ( DR). ST: al inicio Leonardo Soria por Navarro (F), 20’ Rodrigo Montes y Cristian Cangá por Achetoni y Ávila (DR) 23’ Julián Pérez por Tonetto (F) 32’ Thiago Satti, Ignacio Pérez y Ramón Lentini por Kalinski, Alí y Taboada (F), 36' Jonatan Fleita por Miguel (DR)

Estadio: Elías Moisés Gómez

Árbitro: Juan Nebbietti.