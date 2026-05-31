FADEP sumó un punto como visitante frente a Deportivo Rincón, en Neuquén

FADEP logró un valioso empate sin goles como visitante frente a Deportivo Rincón, en Neuquén, por la 11ma fecha, segunda de las revanchas de la fase de grupos de la Zona 3 del Torneo Federal A.
FADEP logró un valioso empate como visitante frente a Deportivo Rincón, en Neuquén, por la 11ma fecha, segunda de las revanchas de la fase de grupos del Torneo Federal A.
FADEP logró un valioso empate sin goles como visitante frente a Deportivo Rincón, en Neuquén, por la 11ma fecha, segunda de las revanchas de la fase de grupos de la Zona 3 del Torneo Federal A.
El partido se disputó en la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado y contó con el arbitraje de Juan Nebbietti.
FADEP venía de ganarle a Huracán Las Heras y Costa Brava y este domingo consiguió una igualdad que le permite seguir sumando y acumular 5 partidos sin perder con 3 triunfos y 2 empates.
El partido fue parejo y el conjunto dirigido por Diego Pozo logró sostener un resultado que le permite sigue subiendo en la tabla donde se ubica 6to porque ya tiene 13 puntos acumulando 3 triunfos, 4 empates y 3 derrotas.
FADEP tendrá fecha libre el próximo fin de semana y volverá a tener acción en la 13ra fecha, tercera de la segunda ronda, ocasión en la que jugará de local frente a Argentino de Monte Maíz.
Síntesis
Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez, Cristian Valvuena, Rodrigo Herrera, Carlos Estévez y Juan Albertinazzi; Juan Achetoni, Daniel Carrasco, Facundo Miguel, Ezequiel Ávila y Axel Oyola; Matías Domínguez. DT: Pablo Castro.
FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Bruno Costella, Brayam Sosa, Federico Pérez; Diego Tonetto, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez, Lautaro Taboada; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.
Cambios: PT: 30’ Jorge Rossi por Albertinazzi ( DR). ST: al inicio Leonardo Soria por Navarro (F), 20’ Rodrigo Montes y Cristian Cangá por Achetoni y Ávila (DR) 23’ Julián Pérez por Tonetto (F) 32’ Thiago Satti, Ignacio Pérez y Ramón Lentini por Kalinski, Alí y Taboada (F), 36' Jonatan Fleita por Miguel (DR)
Estadio: Elías Moisés Gómez
Árbitro: Juan Nebbietti.