Los Pumas 7s cayeron frente a Sudáfrica en semifinales del Seven de Valladolid

Un try y la posterior conversión de Santiago Vera Feld no le alcanzó a Los Pumas 7s que irán por el tercer puesto ante Fiji desde las 10.16 hora argentina y con TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus. Luego, la final será entre Sudáfrica y Australia.

Las Yaguaretés terminaron ganando en el Seven de Valladolid

El equipo argentino femenino venció a Gran Bretaña en la final por el 11vo puesto y cerró su participación en el Seven de Valladolid donde previamente había perdido ante Nueva Zelanda (38-7), Japón (33-10), Brasil (14-7) y Sudáfrica (19-17).

Virginia Brígido, Talía Rodich, Sofía González y Candela Delgado marcaron los tries y la propia González agregó dos conversiones.