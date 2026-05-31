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Los Pumas 7s cayeron frente a Sudáfrica en semifinales del Seven de Valladolid

Los Pumas 7s resignaron su invicto en el Seven de Valladolid al caer en semifinales frente a Sudáfrica e irán por el bronce.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los Pumas 7s resignaron su invicto.

Los Pumas 7s resignaron su invicto.

Los Pumas 7s resignaron su invicto en el Seven de Valladolid al caer en semifinales frente a Sudáfrica e irán por el bronce en la segunda de las 3 etapas del SVNS World Championship que define al campeón de la temporada del Circuito Mundial de la especialidad que organiza World Rugby.

Tras ganarle consecutivamente a Alemania (26-17), Uruguay (40-14), Nueva Zelanda (24-0) y Francia (21-19), en cuartos de final, el seleccionado nacional cayó por 19 a 7 ante los Blitzboks que son el mejor equipo de la actualidad.

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Los Pumas 7s cayeron ante Sudáfrica, el mejor equipo de la temporada en el Cricuito Mundial.

Los Pumas 7s cayeron ante Sudáfrica, el mejor equipo de la temporada en el Cricuito Mundial.

Un try y la posterior conversión de Santiago Vera Feld no le alcanzó a Los Pumas 7s que irán por el tercer puesto ante Fiji desde las 10.16 hora argentina y con TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus. Luego, la final será entre Sudáfrica y Australia.

Las Yaguaretés terminaron ganando en el Seven de Valladolid

El equipo argentino femenino venció a Gran Bretaña en la final por el 11vo puesto y cerró su participación en el Seven de Valladolid donde previamente había perdido ante Nueva Zelanda (38-7), Japón (33-10), Brasil (14-7) y Sudáfrica (19-17).

Virginia Brígido, Talía Rodich, Sofía González y Candela Delgado marcaron los tries y la propia González agregó dos conversiones.

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