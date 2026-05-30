Detrás de Culotta finalizaron Sergio Costantino, quien ejercía la presidencia interina, y César Francis, mientras que más atrás quedaron Manuel Agote y Nicolás Papasso.

La elección se realizó luego de la acefalía dirigencial que atravesó el club tras el final anticipado de la gestión de Marcelo Moretti. En ese marco, los socios azulgranas fueron convocados para elegir una

La jornada comenzó cerca de las 9.10 debajo de la Platea Norte del Nuevo Gasómetro y contó con 61 mesas habilitadas. Según los datos preliminares, más de 10 mil socios participaron de la votación, sobre un padrón de 43.867 habilitados.

Para poder votar los socios debían tener una antigüedad ininterrumpida de cuatro años, contar con 16 años o más al 31 de agosto de 2023, integrar el padrón de las elecciones pasadas y tener la cuota al día hasta abril de 2026.

Culotta asumirá la conducción de un San Lorenzo golpeado en lo político, económico y deportivo, con el desafío inmediato de ordenar la institución.

marcelo-culotta1 Culotta ganó las elecciones del club de Boedo.

Quién es Marcelo Culotta, el nuevo presidente de San Lorenzo

Culotta tiene más de 50 años como asociado, fue uno de los primeros socios refundadores y participó activamente en la Subcomisión del Hincha entre 2006 y 2017. En esa época el dirigente fue una de las caras visibles de la lucha por recuperar los terrenos de Avenida La Plata.

En el 2021 Culotta fundó la agrupación OPS, con la que obtuvo el segundo puesto en los comicios de 2023, con el 28,59% de los votos. Tras aquellas elecciones volvió a integrar la Comisión Directiva, donde trabajó especialmente junto a las disciplinas de vóley y atletismo.

Volvió a la escena política del club en medio de la crisis institucional que atravesó el club. Culotta fue uno de los dirigentes que renunció a la Comisión Directiva para impulsar la acefalía que terminó precipitando el final de la gestión encabezada por Moretti.