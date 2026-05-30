PSG venció por penales al Arsenal y es bicampeón de la Champions League

En la definición desde los 12 pasos el equipo inglés erró dos ejecuciones y se quedó con las manos vacías

Fue una final intensa, pero sin luces, donde el equipo dirigido por Luis Enrique fue un poco más que el elenco orientado por el Mikel Arteta, quien tiene como colaborador al argentino Gabriel Heinze en el cuerpo técnico.

A los 6 minutos de la primera etapa el Arsenal se puso en ventaja a través de Havertz, quien tuvo una cuota de fortuna al recibir solo tras un rebote para después picar al vacío y definir con un potentísimo remate.

Este fue el segundo tanto para el alemán en una final de Champions League, ya que en el 2021 fue el héroe para el Chelsea inglés en la definición de dicha edición, donde el equipo londinense derrotó 1-0 al Manchester City.

El equipo francés finalmente llegó a la igualdad a los 20 minutos del segundo tiempo, luego de que el español el español Cristhian Mosquera bajara dentro del área al georgiano Khvicha Kvaratskhelia y el árbitro cobrara un penal que Dembélé terminó cambiándolo por gol con una potente ejecución cruzada.

psg-campeon PSG le ganó por penales al Arsenal y se quedó con la Champions.

No hubo definición en los 120 minutos del tiempo suplementario y por ello recurrieron a los penales, donde ganó el PSG.

La tabla de todos los campeones de la Champions League:

Real Madrid (España) 15 títulos

Milán (Italia) 7

Liverpool (Inglaterra) y Bayern Múnich (Alemania) 6

Barcelona (España) 5

Ajax (Países Bajos) 4

Manchester United (Inglaterra) e Inter de Milán (Italia) 3

Chelsea (Inglaterra), Benfica (Portugal), Juventus (Italia), Porto (Portugal), Nottingham Forest (Inglaterra) y PSG (Francia) 2

Celtic (Escocia), Hamburgo (Alemania), Steaua Bucarest (Rumania), Olympique Marsella (Francia), Borussia Dortmund (Alemania), Feyenoord (Países Bajos), Aston Villa (Inglaterra), PSV Eindhoven (Países Bajos), Estrella Roja (Serbia), Manchester City (Inglaterra) 1