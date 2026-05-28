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Cuándo es la final de la Champions League entre PSG y Arsenal: día, hora y TV

PSG y Arsenal jugarán este sábado 30 de mayo, en Budapest, la gran final de la Champions League 2025/26

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Budapest es la sede de la gran final.

Budapest es la sede de la gran final.

PSG y Arsenal jugarán este sábado 30 de mayo, en Budapest, la gran final de la Champions League 2025/26, el último gran partido de la temporada de clubes antes del Mundial 2026.

Con TV en vivo por ESPN y Disney Plus, en el imponente Puskás Aréna de Budapest, se enfrentarán dos equipos que fueron protagonistas a lo largo de toda la competencia y que, además, llegan tras consagrarse campeones en sus respectivas ligas, buscando cerrar la temporada con la conquista del título más prestigioso del continente.

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Khvicha Kvaratskhelia es una de las figuras del PSG que va por el bicampeonato de la Champions League.

Khvicha Kvaratskhelia es una de las figuras del PSG que va por el bicampeonato de la Champions League.

El conjunto francés, dirigido por el español Luis Enrique, dejó en el camino a Mónaco, Chelsea, Liverpool y Bayern Munich, apoyado en figuras como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi y el ecuatoriano Willian Pacho.

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Mikel Arteta es el DT del Arsenal.

Mikel Arteta es el DT del Arsenal.

Del otro lado estará el conjunto inglés conducido por Mikel Arteta, también español, que alcanzó esta instancia tras superar a Bayer Leverkusen, Sporting Lisboa y Atlético de Madrid. Arsenal buscará conquistar Europa con futbolistas destacados como Declan Rice, Kai Havertz, Viktor Gyökeres y el ecuatoriano Piero Hincapié.

“Si logran hacerlo… Nosotros éramos Los Invencibles, pero ustedes serán conocidos como Los Inolvidables. Les deseo lo mejor porque nosotros no pudimos hacerlo" (Thierry Henry fue finalista con el Arsenal en la Champions 2006) “Si logran hacerlo… Nosotros éramos Los Invencibles, pero ustedes serán conocidos como Los Inolvidables. Les deseo lo mejor porque nosotros no pudimos hacerlo" (Thierry Henry fue finalista con el Arsenal en la Champions 2006)

Para ver la final de la Champions League por TV

ESPN y Disney Plus televisarán en vivo desde las 12 hora argentina y el pitazo inicial será a las 13.

El Paris Saint-Germain es el equipo más dominante del mundo hace casi dos años, va en busca de su segundo título consecutivo en la Champions League, mientras que el Arsenal va por el único trofeo que le falta en su extensa vitrina después de una primera fase perfecta en la que sumó ocho triunfos en igual cantidad de partidos.

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