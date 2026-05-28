PSG y Arsenal jugarán este sábado 30 de mayo, en Budapest, la gran final de la Champions League 2025/26, el último gran partido de la temporada de clubes antes del Mundial 2026.
Cuándo es la final de la Champions League entre PSG y Arsenal: día, hora y TV
PSG y Arsenal jugarán este sábado 30 de mayo, en Budapest, la gran final de la Champions League 2025/26
Con TV en vivo por ESPN y Disney Plus, en el imponente Puskás Aréna de Budapest, se enfrentarán dos equipos que fueron protagonistas a lo largo de toda la competencia y que, además, llegan tras consagrarse campeones en sus respectivas ligas, buscando cerrar la temporada con la conquista del título más prestigioso del continente.
El conjunto francés, dirigido por el español Luis Enrique, dejó en el camino a Mónaco, Chelsea, Liverpool y Bayern Munich, apoyado en figuras como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi y el ecuatoriano Willian Pacho.
Del otro lado estará el conjunto inglés conducido por Mikel Arteta, también español, que alcanzó esta instancia tras superar a Bayer Leverkusen, Sporting Lisboa y Atlético de Madrid. Arsenal buscará conquistar Europa con futbolistas destacados como Declan Rice, Kai Havertz, Viktor Gyökeres y el ecuatoriano Piero Hincapié.
Para ver la final de la Champions League por TV
ESPN y Disney Plus televisarán en vivo desde las 12 hora argentina y el pitazo inicial será a las 13.
El Paris Saint-Germain es el equipo más dominante del mundo hace casi dos años, va en busca de su segundo título consecutivo en la Champions League, mientras que el Arsenal va por el único trofeo que le falta en su extensa vitrina después de una primera fase perfecta en la que sumó ocho triunfos en igual cantidad de partidos.