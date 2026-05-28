Cuándo es la final de la Champions League entre PSG y Arsenal: día, hora y TV

El conjunto francés, dirigido por el español Luis Enrique, dejó en el camino a Mónaco, Chelsea, Liverpool y Bayern Munich, apoyado en figuras como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi y el ecuatoriano Willian Pacho.

arteta 1 Mikel Arteta es el DT del Arsenal.

Del otro lado estará el conjunto inglés conducido por Mikel Arteta, también español, que alcanzó esta instancia tras superar a Bayer Leverkusen, Sporting Lisboa y Atlético de Madrid. Arsenal buscará conquistar Europa con futbolistas destacados como Declan Rice, Kai Havertz, Viktor Gyökeres y el ecuatoriano Piero Hincapié.

“Si logran hacerlo… Nosotros éramos Los Invencibles, pero ustedes serán conocidos como Los Inolvidables. Les deseo lo mejor porque nosotros no pudimos hacerlo" (Thierry Henry fue finalista con el Arsenal en la Champions 2006) “Si logran hacerlo… Nosotros éramos Los Invencibles, pero ustedes serán conocidos como Los Inolvidables. Les deseo lo mejor porque nosotros no pudimos hacerlo" (Thierry Henry fue finalista con el Arsenal en la Champions 2006)

Para ver la final de la Champions League por TV

ESPN y Disney Plus televisarán en vivo desde las 12 hora argentina y el pitazo inicial será a las 13.

El Paris Saint-Germain es el equipo más dominante del mundo hace casi dos años, va en busca de su segundo título consecutivo en la Champions League, mientras que el Arsenal va por el único trofeo que le falta en su extensa vitrina después de una primera fase perfecta en la que sumó ocho triunfos en igual cantidad de partidos.