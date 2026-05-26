El histórico de la Serie A que no clasificó a la próxima Champions League y despidieron a todos

La lucha por la clasificación a la Champions League sin dos históricos

Detrás de los equipos mencionados quedaron el Milan(70 puntos) y Juventus (69), dos históricos de la Champions League que se quedaron en la puerta y deberán disputar la Europa League.

Los Rossoneri la han ganado en siete ocasiones, siendo el segundo equipo con más Orejonas:

1962-1963.

1968-1969.

1988-1989.

1989-1990.

1993-1994.

2002-2003.

2006-2007.

Mientras que la Juventus la ganó en dos oportunidades:

1984-1985.

1995-1996.

Lo que más dolor causó en el Milan es que dependía de sí mismo conseguir el boleto al certamen internacional ya que debían ganarle al Cagliari de local, pero cayeron por 2 a 1 y la goleada del Como frente al Cremonese por 4 a 1 los condenó. Por su lado, la Juventus debía hacer lo propio con Torino y esperar el resultado del Rossoneri, pero como empataron 2 a 2 también se quedó sin chances.

Fue así que el Como 1907 participará por primera vez en su historia de la Champions League.

Milan El entrenador del Milan fue despedido tras quedar fuera de los puestos de clasificación de Champions League.

Se quedaron fuera de la Champions League y despidieron a la cúpula deportiva

De esta manera el Milan anunció el despido del entrenador Massimiliano Allegri "con efecto inmediato", junto al director ejecutivo Giorgio Furlani, al director deportivo Igli Tare y al director técnico Geoffrey Moncada; el único sobreviviente es Zlatan Ibrahimovic.

"Tras la decepción de la temporada pasada, el mandato de la directiva para el Club era claro: regresar a la Champions League y sentar las bases para el éxito y una presencia constante en la cima de la Serie A. Durante gran parte de la temporada, nos mantuvimos entre los dos primeros de la liga, con posibilidades reales de luchar por el Scudetto. Sin embargo, el final de temporada estuvo muy por debajo de nuestro nivel anterior, y la decepcionante derrota de anoche convirtió esta temporada en un fracaso rotundo", comienza expresando el comunicado.

"Ha llegado el momento del cambio y de una profunda reorganización del departamento deportivo del Club. Con efecto inmediato, finalizan los mandatos en el AC Milan del CEO Giorgio Furlani, el director deportivo Igli Tare, el entrenador Massimiliano Allegri y el director técnico Geoffrey Moncada. Les agradecemos a todos su trabajo y dedicación durante su etapa en el Club", continuó.

"Se anunciarán nuevos nombramientos tan pronto como se concreten, con el objetivo de tener una estructura lista para la próxima temporada", concluyó un texto impregnado de tristeza y con "fracaso rotundo" entre los términos más crudos.