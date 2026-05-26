Lo que viene en la NBA después de la barrida de los New York Knicks en la final de la Conferencia Este

La Final de la Conferencia Este de la NBA terminó con un dominio total de los New York Knicks sobre Cleveland Cavaliers, mientras en el Oeste hay paridad entre San Antonio Spurs y los defensores del título, Oklahoma City Thunder.
Los Knicks, preclasificados 3ros, barrieron 4-0 a los Cleveland Cavaliers (4) y se clasificaron a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999 (hace 27 años).
Fue una serie sin mayores sobresaltos, con Nueva York mostrando superioridad física, profundidad de banco y un Jalen Brunson estelar. El MVP fue el gran héroe y se llevó el Larry Bird Trophy por unanimidad tras promediar 25.5 puntos y 7.8 asistencias por partido en la serie.
Donovan Mitchell fue el líder de Cleveland con un promedio en la serie de 27 puntos, pero no alcanzó ante el colectivo del conjunto neoyorquino que llegó a esta instancia con una racha impresionante y la cerraron con 11 victorias consecutivas en playoffs (incluyendo barridas previas) y un diferencial de puntos histórico en la postemporada.
Los Knicks ahora esperan al ganador de la Final del Oeste entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs (serie empatada 2-2 al momento) y el Juego 1 de las Finales NBA será el 3 de junio.
Las finales de Conferencia en la NBA
Conferencia Este
- New York Knicks 115 - Cleveland Cavaliers 104 (TS)
- New York Knicks 109 - Cleveland Cavaliers 93
- Cleveland Cavaliers 108 - New York Knicks 121
- Cleveland Cavaliers 93 - New York Knicks 130
Conferencia Oeste
- Oklahoma City Tunder 115 - San Antonio Spurs 122
- Oklahoma City Tunder 122 - San Antonio Spurs 113
- San Antonio Spurs 108 - Oklahoma City Thunder 123
- San Antonio Spurs 103 - Oklahoma City Thunder 82
- Martes 26 de mayo 21:30 hs en Oklahoma
- Jueves 28 de mayo 21:30 hs en San Antonio
- Sábado 30 de mayo 21:00 hs en Oklahoma
Todos los partidos se pueden ver por ESPN, Disney Plus y DirecTV.