Cómo sigue la final de la Conferencia Oeste de la NBA tras la épica victoria de los Spurs en Oklahoma

Dylan Harper aportó 24 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias y 7 robos, mostrando una madurez impresionante en unos Spurs que demostraron carácter y profundidad en la cancha de los campeones.

Embed - #2 SPURS at #1 THUNDER | FULL GAME 1 HIGHLIGHTS | May 18, 2026

Por el lado de Oklahoma, Alex Caruso lideró con 31 puntos (incluyendo 8 triples), mientras que Jalen Williams sumó 26. Shai Gilgeous-Alexander y Chet Holmgren hicieron lo suyo, pero el equipo cometió errores costosos en el cierre y sufrió su primera derrota en estos playoffs.

"Me duele ser el portador de las malas noticias para el resto de la Conferencia Oeste, pero podrían no tener ninguna oportunidad de ganar las Finales de la Conferencia Oeste durante los próximos 5-7 años. ¡Los Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs son simplemente tan buenos! Son talentosos, profundos, atléticos y ambos equipos están bien dirigidos" (Magic Johnson en X). "Me duele ser el portador de las malas noticias para el resto de la Conferencia Oeste, pero podrían no tener ninguna oportunidad de ganar las Finales de la Conferencia Oeste durante los próximos 5-7 años. ¡Los Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs son simplemente tan buenos! Son talentosos, profundos, atléticos y ambos equipos están bien dirigidos" (Magic Johnson en X).

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Cómo siguen las Finales de Conferencia de la NBA

Final de la Conferencia Oeste de la NBA - San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder

Juego 1: Oklahoma City Tunder 115 - San Antonio Spurs 122

Miércoles 20 de mayo 21:30 hs en Oklahoma

Viernes 22 de mayo 21:30 hs en San Antonio

Domingo 24 de mayo 21:00 hs en San Antonio

Martes 26 de mayo 21:30 hs en Oklahoma *

Jueves 28 de mayo 21:30 hs en San Antonio *

Sábado 30 de mayo 21:00 hs en Oklahoma *

Final de la Conferencia Este de la NBA - Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks

Martes 19 de mayo 21:00 hs en New York

Jueves 21 de mayo 21:00 hs en New York

Sábado 23 de mayo 21:00 hs en Cleveland

Lunes 25 de mayo 21:00 hs en Cleveland

Miércoles 27 de mayo 21:00 hs en New York *

Viernes 29 de mayo 21:00 hs en Cleveland *

Domingo 31 de mayo 21:00 hs en New York *

* Se juegan si la serie no está definida hace falta

Todos los partidos se pueden ver por ESPN, Disney Plus y DirecTV.