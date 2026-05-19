Cómo sigue la final de la Conferencia Oeste de la NBA tras la épica victoria de los Spurs en Oklahoma

En uno de los juegos más memorables de los playoffs de la NBA, San Antonio Spurs se puso en ventaja en la Final de la Conferencia Oeste al vencer a Oklahoma City Thunder, defensor del título y clasificado número 1, en doble tiempo extra por 122-115.
Victor Wembanyama fue absolutamente imparable. El francés dominó con una actuación histórica: 41 puntos, 24 rebotes y 3 bloqueos en 49 minutos para convertirse en el segundo jugador en superar los 40 puntos y 20 rebotes en su debut en una Final de Conferencia después del legendario Wilt Chamberlain. Su presencia fue decisiva, especialmente en los momentos clave de la prórroga.
Dylan Harper aportó 24 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias y 7 robos, mostrando una madurez impresionante en unos Spurs que demostraron carácter y profundidad en la cancha de los campeones.
Por el lado de Oklahoma, Alex Caruso lideró con 31 puntos (incluyendo 8 triples), mientras que Jalen Williams sumó 26. Shai Gilgeous-Alexander y Chet Holmgren hicieron lo suyo, pero el equipo cometió errores costosos en el cierre y sufrió su primera derrota en estos playoffs.
Cómo siguen las Finales de Conferencia de la NBA
Final de la Conferencia Oeste de la NBA - San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder
- Juego 1: Oklahoma City Tunder 115 - San Antonio Spurs 122
- Miércoles 20 de mayo 21:30 hs en Oklahoma
- Viernes 22 de mayo 21:30 hs en San Antonio
- Domingo 24 de mayo 21:00 hs en San Antonio
- Martes 26 de mayo 21:30 hs en Oklahoma *
- Jueves 28 de mayo 21:30 hs en San Antonio *
- Sábado 30 de mayo 21:00 hs en Oklahoma *
Final de la Conferencia Este de la NBA - Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks
- Martes 19 de mayo 21:00 hs en New York
- Jueves 21 de mayo 21:00 hs en New York
- Sábado 23 de mayo 21:00 hs en Cleveland
- Lunes 25 de mayo 21:00 hs en Cleveland
- Miércoles 27 de mayo 21:00 hs en New York *
- Viernes 29 de mayo 21:00 hs en Cleveland *
- Domingo 31 de mayo 21:00 hs en New York *
* Se juegan si la serie no está definida hace falta
Todos los partidos se pueden ver por ESPN, Disney Plus y DirecTV.