Cómo saber si las especias vencidas todavía sirven: el detalle que tenés que mirar

Cómo saber si las especias vencidas todavía tienen sirven: el detalle que tenés que mirar

Cierto es que las especias no tienen un vencimiento como lo tienen los lácteos, pero sí pierden su esencia con el paso del tiempo. De hecho cuando el especiero o el lugar a donde guardas tus condimentos hace que les llegue el calor, la luz o la humedad hace que el aroma, el color y sabor se desgasten por la misma oxidación y evaporación de sus compuestos.

Si bien son alimentos que no requieren refrigeración de almacenamiento, al ser secas de textura, pueden haber riesgos microbiológicos por el mal almacenamiento, etc. Cuando esto pasa y las especias se ponen "viejas" lo primero en que podemos notarlo es que tiene menos aroma, sabor y hasta puede perder el color.

Las especias cuando son enteras o en granos pueden conservar mejor sus compuestos aromáticos, en cambio, cuando son molidas tienen menos superficie expuesta al aire. Así que si te ha pasado de frotar una pizca entre los dedos y que no aparezca un aroma claro, que tenga grumos u olor a humedad, la especia ya no cumple su función.

sal, comida, cocina, receta Una vez sobrepasada la fecha de consumo preferente las especias empezarán a perder cualidades y a deteriorarse en cuanto a sabor y aroma. Fuente Canva

Así es como se conservan las especias