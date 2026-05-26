Cómo saber si las especias vencidas todavía sirven: el detalle que tenés que mirar

Las especias son un tipo de condimento presente en cualquier hogar y comida, logrando cambiar inmejorablemente un plato. ¿Quién no recuerda haber entrado a la casa de su abuela y que el tuco o salsa largue olor a condimentos y especias? Sin duda son un clásico mundial, pero así como pueden durar mucho tiempo, su vencimiento tiene hora de llegada.
Son un ingrediente básico de cocina, ya sea para preparar pollo, carne, tartas, pastas o un simple arroz. Sin embargo, todas estas especias vienen con sus fechas de vencimiento y a veces si no se conservan adecuadamente o usan, muchos terminan por tirarlos o usarlos de igual forma. En este caso, te contamos lo que realmente pasa en estos casos y cómo conversarlos adecuadamente para evitar que esto suceda.
Cómo saber si las especias vencidas todavía tienen sirven: el detalle que tenés que mirar
Cierto es que las especias no tienen un vencimiento como lo tienen los lácteos, pero sí pierden su esencia con el paso del tiempo. De hecho cuando el especiero o el lugar a donde guardas tus condimentos hace que les llegue el calor, la luz o la humedad hace que el aroma, el color y sabor se desgasten por la misma oxidación y evaporación de sus compuestos.
Si bien son alimentos que no requieren refrigeración de almacenamiento, al ser secas de textura, pueden haber riesgos microbiológicos por el mal almacenamiento, etc. Cuando esto pasa y las especias se ponen "viejas" lo primero en que podemos notarlo es que tiene menos aroma, sabor y hasta puede perder el color.
Las especias cuando son enteras o en granos pueden conservar mejor sus compuestos aromáticos, en cambio, cuando son molidas tienen menos superficie expuesta al aire. Así que si te ha pasado de frotar una pizca entre los dedos y que no aparezca un aroma claro, que tenga grumos u olor a humedad, la especia ya no cumple su función.
Así es como se conservan las especias
- Almacenar especias y hierbas secas en recipientes herméticos
- Guardar en un lugar fresco, seco y oscuro, lejos del calor y el vapor.
- No hay que tirar la especia directamente a la comida, lo que hay que hacer es: ponerla primero en una cuchara y recién ahí añadir.