Alejandro Abaurre rescató la actitud y el carácter en el empate del Atlético San Martín en San Luis

"Se rescata el punto porque arrancamos perdiendo, pero nos pudimos levantar con mucha actitud y el carácter para hacerlo, pudimos sostener un buen resultado, ", reveló el Cachorro.

Embed - La palabra de Alejandro Abaurre, el entrenador del Atlético Club San Martín

Con respecto a lo que le está faltando al Atlético San Martín en en este certamen, indicó: "Lo que nos está faltando es ganar. El fútbol es confianza y te la dan los resultados. El empate con Juventud Unida lo tomo como un resultado positivo. No nos caímos cuando íbamos perdiendo y además veníamos de una derrota dura frente a Argentino de Monte Maíz".

"En este partido con Juventud Unida opté por darle chances a chicos del club para que puedan competir y ganarse un lugar", agregó el ex delantero.

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"Cada entrenador tiene su manual. En todos los clubes en los que he estado mis equipos han sido protagonistas y eso tratamos en San Martín en cuanto al nivel que pretendemos que tenga", cerró el entrenador del Albirrojo quien en los 3 partidos que dirigió todavía no ha podido ganar ya que perdió un encuentro y logró dos empates.

Lo que viene para el Atlético San Martín

Atlético Club San Martín jugará ante Cipolletti de Río Negro por la 11ra fecha, segunda de las revanchas de la Zona 3 del Torneo Federal A.

El Chacarero en esta ocasión volverá a jugar de local y se reencontrará con su público tras dos encuentros en condición de visitante.

El partido se disputará a las 16 y el Albirrojo buscará volver a ganar ya que su único triunfo triunfo fue en la 3ra fecha ante Atenas de Río Cuarto (1-0 en el Este, cuando el equipo era conducido por Christian Corrales.