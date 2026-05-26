Alejandro Abaurre rescató la actitud y el carácter en el empate del Atlético San Martín en San Luis

Atlético Club San Martín empató con Juventud Unida de San Luis (1-1) en el marco de la décima fecha del Grupo C del Torneo Federal A y su entrenador Alejandro Abaurre destacó la importancia este empate valioso de visitante.
Atlético Club San Martín empató con Juventud Unida de San Luis (1-1) en el marco de la décima fecha del Grupo C del Torneo Federal A y su entrenador Alejandro Abaurre destacó la importancia este empate valioso de visitante.
En su análisis del encuentro ante Juventud Unida, afirmó: "El primer tiempo no fue el mejor, ellos dominaron el juego y nos marcaron el gol. En el segundo tiempo pudimos cambiar nuestro juego, encontramos el empate y tuvimos algunas situaciones para ponernos arriba en el marcador".
"Se rescata el punto porque arrancamos perdiendo, pero nos pudimos levantar con mucha actitud y el carácter para hacerlo, pudimos sostener un buen resultado, ", reveló el Cachorro.
Con respecto a lo que le está faltando al Atlético San Martín en en este certamen, indicó: "Lo que nos está faltando es ganar. El fútbol es confianza y te la dan los resultados. El empate con Juventud Unida lo tomo como un resultado positivo. No nos caímos cuando íbamos perdiendo y además veníamos de una derrota dura frente a Argentino de Monte Maíz".
"En este partido con Juventud Unida opté por darle chances a chicos del club para que puedan competir y ganarse un lugar", agregó el ex delantero.
"Cada entrenador tiene su manual. En todos los clubes en los que he estado mis equipos han sido protagonistas y eso tratamos en San Martín en cuanto al nivel que pretendemos que tenga", cerró el entrenador del Albirrojo quien en los 3 partidos que dirigió todavía no ha podido ganar ya que perdió un encuentro y logró dos empates.
Atlético Club San Martín jugará ante Cipolletti de Río Negro por la 11ra fecha, segunda de las revanchas de la Zona 3 del Torneo Federal A.
El Chacarero en esta ocasión volverá a jugar de local y se reencontrará con su público tras dos encuentros en condición de visitante.
El partido se disputará a las 16 y el Albirrojo buscará volver a ganar ya que su único triunfo triunfo fue en la 3ra fecha ante Atenas de Río Cuarto (1-0 en el Este, cuando el equipo era conducido por Christian Corrales.