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El Campus de Estefanía Banini y la Experiencia Montcada & Terrassa vuelven a Mendoza de la mano de Kick Ball Stars

Kick Ball Stars continúa con su proyecto de desarrollo del fútbol y ultima detalles para un nuevo Campus de Estefanía Banini y de la denominada Experiencia Montcada & Terrassa.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Chicos y chicas podrán disfrutar de una experiencia de nivel internacional.

Chicos y chicas podrán disfrutar de una experiencia de nivel internacional.

Gentileza Kick Ball Stars

Kick Ball Stars continúa con su proyecto internacional de desarrollo del fútbol juvenil desde Mendoza y ultima detalles para lo que será un nuevo Campus de Estefanía Banini y de la denominada Experiencia Montcada & Terrassa.

La empresa mendocina continúa en el camino de organizar nuevas experiencias formativas a través de las que jóvenes futbolistas generan vínculos internacionales y tiene oportunidades reales para seguir creciendo.

Montcada Terrassa
El Campus de Estefanía Banini y la Experiencia Montcada & Terrassa llega a la Villa Marista.

El Campus de Estefanía Banini y la Experiencia Montcada & Terrassa llega a la Villa Marista.

Con una identidad enfocada en el desarrollo integral, la experiencia internacional y la formación de nuevos talentos, la empresa liderada por Emanuel Salati volverá a reunir en el mes de julio a jóvenes futbolistas, entrenadores y referentes del deporte, como Estefanía Banini, en una nueva experiencias deportiva y formativa con sede en Mendoza.

El objetivo de Kick Ball Stars es conectar a jóvenes con metodologías de entrenamiento y oportunidades vinculadas al fútbol internacional.

Muchos jóvenes futbolistas de distintos puntos del país y de países limítrofes ya participaron de las actividades que combinan la mejor formación técnica, el crecimiento personal y la proyección deportiva.

Experiencias y oportunidades

Uno de los principales objetivos de Kick Ball Stars es generar oportunidades para jóvenes futbolistas, organizando experiencias de formación y desarrollo vinculadas al fútbol internacional y varios jugadores ya tuvieron la posibilidad en los últimos meses de entrenar, competir y vivir procesos deportivos en Europa.

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Algunos de los futbolistas que están en Europa de la mano de Kick Ball Stars.

Algunos de los futbolistas que están en Europa de la mano de Kick Ball Stars.

  • Rosendo Sobrino (Academia Chacras)
  • Pablo García (San Martín de San Juan)
  • Matías Díaz (FADEP)
  • Simón Díaz (FADEP)
  • Marco Paredes (San Lorenzo de Vargas, La Rioja)
  • Juan Páez (Academia Chacras)
  • Agustín Cicconofri (Deportivo Maipú)
  • Franco De Luca (Fadep)
  • Leandro Solís (Gutiérrez Sport Club)
  • Bautista Gatto (FADEP)

Lo que viene: el Campus de Estefanía Banini y la Experiencia Montcada & Terrassa

Para julio de 2026, Kick Ball Stars tiene agendadas nuevas actividades en Mendoza con entrenamientos intensivos, jornadas técnicas, actividades formativas y experiencias dcon referentes del fútbol profesional y academias internacionales.

Campus Banini Montcada

Se realizará una nueva edición de la Experiencia Montcada & Terrassa, iniciativa internacional enfocada en la proyección de talentos juveniles, permitiendo que jóvenes futbolistas puedan acceder a entrenamientos y oportunidades en el fútbol europeo.

Las jornadas previstas combina entrenamientos específicos, partidos, actividades grupales, evaluaciones y espacios de convivencia deportiva.

Paralelamente, Estefanía Banini, la máxima referente histórica del fútbol femenino nacional, realizará su campus orientado al crecimiento y desarrollo del fútbol femenino, compartiendo experiencia profesional con nuevas generaciones de jugadoras.

  • Fecha: 2 al 5 de julio de 2026
  • Lugar: Villa Marista (Av. Champagnat 2045, Las Heras, Mendoza).
  • Alojamiento: Dormis Malbec
  • Información e inscripciones: Kick Ball Stars

Un proyecto que sigue creciendo

El crecimiento de Kick Ball Stars es posible gracias al acompañamiento de instituciones, empresas y organizaciones que continúan apostando al deporte como herramienta de desarrollo y transformación.

Con cada evento la empresa reafirma su objetivo de posicionar a Mendoza como una referencia en la formación y proyección internacional del fútbol juvenil.

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