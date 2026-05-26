Kick Ball Stars continúa con su proyecto internacional de desarrollo del fútbol juvenil desde Mendoza y ultima detalles para lo que será un nuevo Campus de Estefanía Banini y de la denominada Experiencia Montcada & Terrassa.
El Campus de Estefanía Banini y la Experiencia Montcada & Terrassa vuelven a Mendoza de la mano de Kick Ball Stars
Kick Ball Stars continúa con su proyecto de desarrollo del fútbol y ultima detalles para un nuevo Campus de Estefanía Banini y de la denominada Experiencia Montcada & Terrassa.
La empresa mendocina continúa en el camino de organizar nuevas experiencias formativas a través de las que jóvenes futbolistas generan vínculos internacionales y tiene oportunidades reales para seguir creciendo.
Con una identidad enfocada en el desarrollo integral, la experiencia internacional y la formación de nuevos talentos, la empresa liderada por Emanuel Salati volverá a reunir en el mes de julio a jóvenes futbolistas, entrenadores y referentes del deporte, como Estefanía Banini, en una nueva experiencias deportiva y formativa con sede en Mendoza.
El objetivo de Kick Ball Stars es conectar a jóvenes con metodologías de entrenamiento y oportunidades vinculadas al fútbol internacional.
Muchos jóvenes futbolistas de distintos puntos del país y de países limítrofes ya participaron de las actividades que combinan la mejor formación técnica, el crecimiento personal y la proyección deportiva.
Experiencias y oportunidades
Uno de los principales objetivos de Kick Ball Stars es generar oportunidades para jóvenes futbolistas, organizando experiencias de formación y desarrollo vinculadas al fútbol internacional y varios jugadores ya tuvieron la posibilidad en los últimos meses de entrenar, competir y vivir procesos deportivos en Europa.
- Rosendo Sobrino (Academia Chacras)
- Pablo García (San Martín de San Juan)
- Matías Díaz (FADEP)
- Simón Díaz (FADEP)
- Marco Paredes (San Lorenzo de Vargas, La Rioja)
- Juan Páez (Academia Chacras)
- Agustín Cicconofri (Deportivo Maipú)
- Franco De Luca (Fadep)
- Leandro Solís (Gutiérrez Sport Club)
- Bautista Gatto (FADEP)
Lo que viene: el Campus de Estefanía Banini y la Experiencia Montcada & Terrassa
Para julio de 2026, Kick Ball Stars tiene agendadas nuevas actividades en Mendoza con entrenamientos intensivos, jornadas técnicas, actividades formativas y experiencias dcon referentes del fútbol profesional y academias internacionales.
Se realizará una nueva edición de la Experiencia Montcada & Terrassa, iniciativa internacional enfocada en la proyección de talentos juveniles, permitiendo que jóvenes futbolistas puedan acceder a entrenamientos y oportunidades en el fútbol europeo.
Las jornadas previstas combina entrenamientos específicos, partidos, actividades grupales, evaluaciones y espacios de convivencia deportiva.
Paralelamente, Estefanía Banini, la máxima referente histórica del fútbol femenino nacional, realizará su campus orientado al crecimiento y desarrollo del fútbol femenino, compartiendo experiencia profesional con nuevas generaciones de jugadoras.
- Fecha: 2 al 5 de julio de 2026
- Lugar: Villa Marista (Av. Champagnat 2045, Las Heras, Mendoza).
- Alojamiento: Dormis Malbec
- Información e inscripciones: Kick Ball Stars
Un proyecto que sigue creciendo
El crecimiento de Kick Ball Stars es posible gracias al acompañamiento de instituciones, empresas y organizaciones que continúan apostando al deporte como herramienta de desarrollo y transformación.
Con cada evento la empresa reafirma su objetivo de posicionar a Mendoza como una referencia en la formación y proyección internacional del fútbol juvenil.