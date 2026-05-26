El Campus de Estefanía Banini y la Experiencia Montcada & Terrassa vuelven a Mendoza de la mano de Kick Ball Stars

Con una identidad enfocada en el desarrollo integral, la experiencia internacional y la formación de nuevos talentos, la empresa liderada por Emanuel Salati volverá a reunir en el mes de julio a jóvenes futbolistas, entrenadores y referentes del deporte, como Estefanía Banini, en una nueva experiencias deportiva y formativa con sede en Mendoza.

El objetivo de Kick Ball Stars es conectar a jóvenes con metodologías de entrenamiento y oportunidades vinculadas al fútbol internacional.

Muchos jóvenes futbolistas de distintos puntos del país y de países limítrofes ya participaron de las actividades que combinan la mejor formación técnica, el crecimiento personal y la proyección deportiva.

Experiencias y oportunidades

Uno de los principales objetivos de Kick Ball Stars es generar oportunidades para jóvenes futbolistas, organizando experiencias de formación y desarrollo vinculadas al fútbol internacional y varios jugadores ya tuvieron la posibilidad en los últimos meses de entrenar, competir y vivir procesos deportivos en Europa.

643556062_18122036821596597_1065066298669079426_n Algunos de los futbolistas que están en Europa de la mano de Kick Ball Stars.

Rosendo Sobrino (Academia Chacras)

Pablo García (San Martín de San Juan)

Matías Díaz (FADEP)

Simón Díaz (FADEP)

Marco Paredes (San Lorenzo de Vargas, La Rioja)

Juan Páez (Academia Chacras)

Agustín Cicconofri (Deportivo Maipú)

Franco De Luca (Fadep)

Leandro Solís (Gutiérrez Sport Club)

Bautista Gatto (FADEP)

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Lo que viene: el Campus de Estefanía Banini y la Experiencia Montcada & Terrassa

Para julio de 2026, Kick Ball Stars tiene agendadas nuevas actividades en Mendoza con entrenamientos intensivos, jornadas técnicas, actividades formativas y experiencias dcon referentes del fútbol profesional y academias internacionales.

Campus Banini Montcada

Se realizará una nueva edición de la Experiencia Montcada & Terrassa, iniciativa internacional enfocada en la proyección de talentos juveniles, permitiendo que jóvenes futbolistas puedan acceder a entrenamientos y oportunidades en el fútbol europeo.

Las jornadas previstas combina entrenamientos específicos, partidos, actividades grupales, evaluaciones y espacios de convivencia deportiva.

Paralelamente, Estefanía Banini, la máxima referente histórica del fútbol femenino nacional, realizará su campus orientado al crecimiento y desarrollo del fútbol femenino, compartiendo experiencia profesional con nuevas generaciones de jugadoras.

Fecha: 2 al 5 de julio de 2026

Lugar: Villa Marista (Av. Champagnat 2045, Las Heras, Mendoza).

Alojamiento: Dormis Malbec

Información e inscripciones: Kick Ball Stars

Un proyecto que sigue creciendo

El crecimiento de Kick Ball Stars es posible gracias al acompañamiento de instituciones, empresas y organizaciones que continúan apostando al deporte como herramienta de desarrollo y transformación.

Con cada evento la empresa reafirma su objetivo de posicionar a Mendoza como una referencia en la formación y proyección internacional del fútbol juvenil.