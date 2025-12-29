El Campus de Estefanía Banini y la Experiencia Montcada cerraron con un éxito rotundo

GGS_2075

Una característica del fin de semana fue ver mezclarse y compartir los entrenamientos no solo a chicos y chicas de distintas edades, sino también a los entrenadores locales con los que llegaron desde España: “Nos pudimos adaptar muy bien entre todos y ha sido lindo apoyarse en gente que lleva tiempo haciendo este tipo de campus. Todo el trabajo previo y el esfuerzo valió la pena, porque con algún consejo que se queden las chicas o los chicos, ya los está ayudando muchísimo”, destacó Estefi antes de anunciar entusiasmada que “Se viene mucho más, este fue el primer campus y vamos a seguir mejorando”.

Balance muy positivo de los organizadores

Por su parte, Emanuel Salati, de Kick Ball Stars, destacó: “Ha sido todo muy positivo. Las chicas y los chicos han podido recibir los conceptos técnicos, físicos y tácticos, y lo más importante es que en los partidos se vio cómo aplicaron todo lo aprendido. El grupo ha sido maravilloso, con mucho talento, y todos nos han expresado que se han sentido cómodos y contenidos, a pesar de que el trabajo fue intensivo”.

El propio Salati, en nombre de la empresa organizadora, hizo un balance “muy positivo. Queremos seguir por el camino del fútbol base e inferiores, y ya estamos organizando los próximos campus para el 2026. Además, con la gente del Montcada y Terrassa esperamos entregar próximamente algunas becas a los jugadores más destacados del fin de semana, previa reunión con sus respectivas familias, para que viajen a España, tal como lo hicieron recientemente los 6 jóvenes elegidos en los Try Outs de agosto”.

El fin de semana contó además con la participación como invitados de miembros de la empresa Scouting USports, que trabaja en la detección e inserción de jóvenes talentos en el fútbol universitario de Estados Unidos