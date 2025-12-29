Netflix y Luis Zahera son una dupla que siempre da resultados extraordinarios con este trhiller espectacular, lo demuestra, se trata de El silencio del pantano.
Netflix: Luis Zahera es un éxito con la mejor película de suspenso española
Netflix tiene las mejores y más novedosas películas españolas, en este especialmente con el genial y talentoso actor Luis Zahera
Luis Zahera siempre es protagonista en Netflix, en este caso con una película que, pese a haberse estrenado en 2020, volvió a posicionarse entre los títulos más comentados por los usuarios de la plataforma.
Su presencia, marcada por personajes marginales, feroces y emocionalmente rotos, se convirtió en sinónimo de oscura intensidad. Y en esta producción, titulada El silencio del pantano, esa esencia brilló de forma especialmente cruda.
El silencio del pantano está basada en la novela homónima de Juanjo Braulio, este thriller oscuro y violento de origen español, escaló rápidamente entre las producciones más vistas de la plataforma tras su estreno en 2020. Fue el debut cinematográfico de Marc Vigil, director de El Ministerio del Tiempo y Vis a Vis.
Netflix: de qué trata la película El silencio del pantano
El silencio del pantano presenta a Q, interpretado por Pedro Alonso, un periodista que se reconvirtió en escritor de novela negra. En sus obras utiliza la ciudad de Valencia como escenario para narrar asesinatos que, en principio, parecen totalmente ficticios.
Sin embargo, el punto de quiebre llega cuando se revela que esos crímenes literarios quizá no lo sean tanto.
Esta delgada línea entre realidad y ficción es la que sostiene todo el universo narrativo, generando un clima donde nada es totalmente confiable.
En ese territorio oscuro aparece el personaje de Luis Zahera, quien aporta una presencia sólida y perturbadora que termina por elevar la tensión del relato.
Netflix: reparto de la película El silencio del pantano
- Pedro Alonso
- Nacho Fresneda
- Carmina Barrio
- José Ángel Egido
- Álex Monner
- Raúl Prieto
- Maite Sandoval
- Javier Godino
- Luis Zahera
Dónde ver la película El silencio del pantano, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El silencio del pantano se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El silencio del pantano se puede ver en Netflix.
- España: la película El silencio del pantano se puede ver en Netflix.