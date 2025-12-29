Netflix: Luis Zahera es un éxito con la mejor película de suspenso española

El silencio del pantano está basada en la novela homónima de Juanjo Braulio, este thriller oscuro y violento de origen español, escaló rápidamente entre las producciones más vistas de la plataforma tras su estreno en 2020. Fue el debut cinematográfico de Marc Vigil, director de El Ministerio del Tiempo y Vis a Vis.

Netflix: de qué trata la película El silencio del pantano

El silencio del pantano presenta a Q, interpretado por Pedro Alonso, un periodista que se reconvirtió en escritor de novela negra. En sus obras utiliza la ciudad de Valencia como escenario para narrar asesinatos que, en principio, parecen totalmente ficticios.

luis1 Actuación brillante. Luis Zahera la rompe con la película El silencio del pantano.

Sin embargo, el punto de quiebre llega cuando se revela que esos crímenes literarios quizá no lo sean tanto.

Esta delgada línea entre realidad y ficción es la que sostiene todo el universo narrativo, generando un clima donde nada es totalmente confiable.

En ese territorio oscuro aparece el personaje de Luis Zahera, quien aporta una presencia sólida y perturbadora que termina por elevar la tensión del relato.

Netflix: reparto de la película El silencio del pantano

Pedro Alonso

Nacho Fresneda

Carmina Barrio

José Ángel Egido

Álex Monner

Raúl Prieto

Maite Sandoval

Javier Godino

Luis Zahera

Tráiler de la película El silencio del pantano

Embed - El Silencio Del Pantano (2020) Tráiler Oficial Español

Dónde ver la película El silencio del pantano, según la zona geográfica