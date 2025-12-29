La crisis fue tal que el ente organizador tuvo que bajar el precio de las entradas del torneo para ver si de esa manera podían convocar más personas.

Pero el precio de las entradas provocó una gran indignación entre los hinchas y fanáticos del fútbol ya que los valores duplican los instaurados en el Mundial de Qatar 2022, donde se mencionó que iba a ser la edición más cara de la historia, algo que no terminó sucediendo ya que las distancias eran acotadas.

Precio entradas Qatar 2022 Gianni Infantino se mostró conforme con la organización del Mundial 2022.

En la etapa de grupo la diferencia es abismal: el valor de la entrada tiene como precio mínimo 100 dólares mientras que en Qatar la misma instancia y categoría de partido salía 11 dólares.

Precio entradas Mundial 2026 Gianni Infantino sueña con un Mundial 2026 histórico.

Gianni Infantino reveló cuántas entradas fueron encargadas para el Mundial 2026

El ente dirigido por Gianni Infantino buscará realizar la misma estrategia porque informaron que lanzaron un nivel de entradas a 60 dólares y la respuesta de los hinchas fue instantánea: "Tenemos seis-siete millones de entradas a la venta (...) en 15 días, hemos recibido 150 millones de solicitudes de entradas. Es ‍decir, 10 millones de solicitudes cada día. Esto demuestra lo poderosa que es la Copa del Mundo".

"En los casi 100 años de historia de la Copa del Mundo, la FIFA ha vendido 44 millones de entradas en total. Así que, en dos ‌semanas (...) podríamos ‌haber llenado 300 años de Mundiales. Imagínenselo. Es una auténtica locura", declaró el dirigente en la Cumbre Mundial del Deporte realizada en Dubái.

Entre los equipos que más entradas han solicitado se encuentran en el tercer lugar Reino Unido, en el segundo Alemania y en el primero Estados Unidos: "Lo crucial es que los ingresos que se generen con esto reviertan en el fútbol de todo el mundo".

"Sin la FIFA no habría fútbol en 150 países del mundo. Hay fútbol porque y gracias a estos ingresos que generamos con y desde el Mundial, que reinvertimos ‍en todo el mundo", explicó el suizo-italiano.