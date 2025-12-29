Netflix: dura 2 horas, está basada en hechos reales y es la película más grandiosa de la plataforma

joy- película

En la misma línea, Matt Glasby, de Empire, definió a Joy como una película “hecha con amor”, capaz de reafirmar la vida incluso en sus momentos más incómodos. Una propuesta emotiva y sólida dentro del catálogo de Netflix, ideal para quienes buscan cine basado en hechos reales.

Netflix: de qué trata la película Joy

La sinopsis oficial de la película Joy versa: “En este drama inspirado en una historia real, tres mentes británicas pioneras desarrollan la fertilización in vitro. Con Thomasin McKenzie, James Norton y Bill Nighy”.

Esta increíble oferta de Netflix gira en torno a un hecho histórico que sacudió al mundo. En 1978 nació la primera niña del mundo mediante el procedimiento de fecundación in vitro, luego de 10 años de intenso esfuerzo.

El proceso y la hazaña hecha realidad, sigue los pasos de Jean Purdy (Thomasin McKenzie), una enfermera y embrióloga que trabajo muy duro junto a un cirujano y científico, para ganarle la batalla a la esterilidad.

Netflix: tráiler de la película Joy

Reparto de Joy, película de Netflix

Bill Nighy (Patrick Steptoe)

Thomasin McKenzie (Jean Purdy)

James Norton (Robert Edwards)

Joanna Scanlan (Gladys)

Charlie Murphy (Trisha)

Tanya Moodie (Muriel)

Ella Bruccoleri (Lesley)

Dónde ver la película Joy, según la zona geográfica