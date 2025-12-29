Joy es uno de los dramas más destacados que sumó Netflix a su catálogo en noviembre de 2024. Protagonizada por Bill Nighy, Thomasin McKenzie y James Norton, la historia se ambienta en las décadas del 60 y 70 y se inspira en hechos reales que marcaron un antes y un después en la medicina moderna.
Netflix: dura 2 horas, está basada en hechos reales y es la película más grandiosa de la plataforma
Este drama de Netflix basado en hechos reales se destaca entre las mejores series y películas de 2024 por retratar un logro científico que cambió la historia
Con una duración de 2 horas, el film se centra en el origen de la fecundación in vitro y en las personas que hicieron posible ese avance científico. La película Joy forma parte del grupo de series y películas mejor valoradas de 2024 en Netflix, gracias a su tono íntimo y su contenido.
La crítica especializada acompañó el reconocimiento de esta película guionada por Jack Thorne y dirigida por Ben Taylor. Pablo O. Scholz, de Diario Clarín, destacó que tanto el guion como la dirección “aciertan al no expandir, sino mantener acotada la historia real de cómo nació la fecundación in vitro”.
En la misma línea, Matt Glasby, de Empire, definió a Joy como una película “hecha con amor”, capaz de reafirmar la vida incluso en sus momentos más incómodos. Una propuesta emotiva y sólida dentro del catálogo de Netflix, ideal para quienes buscan cine basado en hechos reales.
Netflix: de qué trata la película Joy
La sinopsis oficial de la película Joy versa: “En este drama inspirado en una historia real, tres mentes británicas pioneras desarrollan la fertilización in vitro. Con Thomasin McKenzie, James Norton y Bill Nighy”.
Esta increíble oferta de Netflix gira en torno a un hecho histórico que sacudió al mundo. En 1978 nació la primera niña del mundo mediante el procedimiento de fecundación in vitro, luego de 10 años de intenso esfuerzo.
El proceso y la hazaña hecha realidad, sigue los pasos de Jean Purdy (Thomasin McKenzie), una enfermera y embrióloga que trabajo muy duro junto a un cirujano y científico, para ganarle la batalla a la esterilidad.
Netflix: tráiler de la película Joy
Reparto de Joy, película de Netflix
- Bill Nighy (Patrick Steptoe)
- Thomasin McKenzie (Jean Purdy)
- James Norton (Robert Edwards)
- Joanna Scanlan (Gladys)
- Charlie Murphy (Trisha)
- Tanya Moodie (Muriel)
- Ella Bruccoleri (Lesley)
Dónde ver la película Joy, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Joy se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Joy se puede ver Netflix.
- España: la película Joy se puede ver en Netflix.