Netflix: el thriller criminal de 8 capítulos que arrasa en 2025 y suma 3 nominaciones a los Globos de Oro 2026

En la misma línea, Craig Mathieson, de The Age, destacó la “energía descomunal” que surge en las escenas compartidas por Danes y Rhys, subrayando la conexión emocional que sostiene todo el relato. Un estreno fuerte de Netflix que confirma el gran momento del thriller criminal en la televisión actual.

Netflix: de qué trata la serie La bestia en mí

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La bestia en mí versa: “Una escritora famosa se ve arrastrada a un juego psicológico con su rico y poderoso vecino nuevo… que podría ser un asesino”.

La nueva serie de Netflix gira en torno a Aggie Wiggs (Claire Danes), una famosa autora que busca devolverle el sentido a su vida luego de sufrir la trágica muerte de su pequeño hijo.

En su camino se cruza Nile Jarvis (Matthew Rhys), un poderoso magnate inmobiliario, que está acusado de asesinato. El hombre se transforma en su vecino y juntos comienzan un retorcido juego mental.

Netflix: tráiler de la serie La bestia en mí

Reparto de La bestia en mí, serie de Netflix

Claire Danes (Aggie Wiggs)

Matthew Rhys (Nile Jarvis)

Brittany Snow (Nina Jarvis)

Natalie Morales (Shelley)

David Lyons (Brian Abbot)

Tim Guiee (Wrecking Ball)

Deirdre O’Connell (Carol McGiddush)

