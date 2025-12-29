La bestia en mí es uno de los thrillers más impactantes que sumó Netflix en 2025. Estrenado el 13 de noviembre, esta producción de 8 capítulos combina drama y suspenso en una intensa trama criminal escrita y dirigida por Howard Gordon. La historia se ubicó rápidamente entre las mejores series y películas del año.
Netflix: el thriller criminal de 8 capítulos que arrasa en 2025 y suma 3 nominaciones a los Globos de Oro 2026
Protagonizada por Claire Danes y Matthew Rhys, la serie se apoya en un duelo actoral potente que atrapa desde el primer capítulo. El reconocimiento no tardó en llegar: La bestia en mí está nominada a tres Globos de Oro 2026. Compite como Mejor miniserie o película para TV, mientras que Matthew Rhys y Claire Danes recibieron nominaciones individuales como Mejor actor y Mejor actriz en una miniserie o película para televisión. La ceremonia se celebrará el 11 de enero.
La crítica especializada también acompañó el entusiasmo. Lucy Mangan, de The Guardian, definió a la serie como “un tenso thriller psicológico” y aseguró que es imposible apartar la mirada del enfrentamiento entre sus protagonistas.
En la misma línea, Craig Mathieson, de The Age, destacó la “energía descomunal” que surge en las escenas compartidas por Danes y Rhys, subrayando la conexión emocional que sostiene todo el relato. Un estreno fuerte de Netflix que confirma el gran momento del thriller criminal en la televisión actual.
Netflix: de qué trata la serie La bestia en mí
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La bestia en mí versa: “Una escritora famosa se ve arrastrada a un juego psicológico con su rico y poderoso vecino nuevo… que podría ser un asesino”.
La nueva serie de Netflix gira en torno a Aggie Wiggs (Claire Danes), una famosa autora que busca devolverle el sentido a su vida luego de sufrir la trágica muerte de su pequeño hijo.
En su camino se cruza Nile Jarvis (Matthew Rhys), un poderoso magnate inmobiliario, que está acusado de asesinato. El hombre se transforma en su vecino y juntos comienzan un retorcido juego mental.
Netflix: tráiler de la serie La bestia en mí
Reparto de La bestia en mí, serie de Netflix
- Claire Danes (Aggie Wiggs)
- Matthew Rhys (Nile Jarvis)
- Brittany Snow (Nina Jarvis)
- Natalie Morales (Shelley)
- David Lyons (Brian Abbot)
- Tim Guiee (Wrecking Ball)
- Deirdre O’Connell (Carol McGiddush)
Dónde ver la serie La bestia en mí, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La bestia en mí se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La bestia en mí (The beast in me) se puede ver en Netflix.
- España: la serie La bestia en mí se puede ver en Netflix.