Acaba de estrenar en Netflix la película más esperada: es una de las mejores comedias del mundo

Netflix: de qué trata la película Madagascar

La sinopsis oficial de la película Madagascar versa: “Cuatro amigos animales prueban la vida salvaje cuando, luego de escapar de su cautiverio en el zoológico de Central Park, van a parar a la orilla de la isla de Madagascar”.

La película, ahora disponible en Netflix, cuenta la historia de cuatro divertidos animales del zoo de Central Park, Nueva York, (Alex el león, Marty la cebra, Gloria la hipopótamo y Melman la jirafa). Llevan toda su vida encerrados en cautiverio, sin poder experimentar el sabor de la libertad, y se han propuesto idear un plan para salir de allí juntos.

Un día, una serie de casualidades les llevan a lograr lo que tanto ansiaban y huyen de aquel lugar. Terminan en plena naturaleza, concretamente en la idílica isla de Madagascar. Allí descubrirán, a base de apasionantes aventuras, que la vida salvaje es muy diferente a lo que ellos pensaban y que vivir en libertad no es tan fácil como imaginaban.

Netflix: tráiler de la película Madagascar

Embed - MADAGASCAR (Trailer español)

Reparto de Madagascar, película de Netflix

Ben Stiller (Alex)

Chris Rock (Marty)

David Schwimmer (Melman)

Jada Pinkett Smith (Gloria)

Sacha Baron Cohen (Julien)

Cedric the Entertainer (Maurice)

Andy Richter (Mort)

Tom McGrath (Skipper/Fossa/Panicky Man on Subway)

Christopher Knights (Private)

Chris Miller (Kowalski)

