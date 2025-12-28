Acaba de estrenar en Netflix la película más esperada: es una de las mejores comedias del mundo

La plataforma de series y películas de Netflix añadió a su catálogo una producción aclamada en todo el mundo. Se trata de un largometraje para toda la familia, una comedia animada que nunca pasa desapercibida.
Ben Stiller es el protagonista de esta comedia que acaba de llegar a Netflix y ya arrasa entre las series y películas de su género
El 24 de diciembre de 2025, Netflix estrenó en su plataforma Madagascar, una de las mejores películas de 2005, dirigida por Eric Darnell y Tom McGrath. A lo largo de 1 hora y 26 minutos, el espectador vivirá momentos de humor a puras risas.
El crítico especializado Paul Arendt de BBC destacó sobre la película: “Dando con un equilibrio perfecto entre ingenio, humor tonto y autoconsciencia, ‘Madagascar’ es tan suave como un merengue, pero el doble de sabrosa”.
Netflix: de qué trata la película Madagascar
La sinopsis oficial de la película Madagascar versa: “Cuatro amigos animales prueban la vida salvaje cuando, luego de escapar de su cautiverio en el zoológico de Central Park, van a parar a la orilla de la isla de Madagascar”.
La película, ahora disponible en Netflix, cuenta la historia de cuatro divertidos animales del zoo de Central Park, Nueva York, (Alex el león, Marty la cebra, Gloria la hipopótamo y Melman la jirafa). Llevan toda su vida encerrados en cautiverio, sin poder experimentar el sabor de la libertad, y se han propuesto idear un plan para salir de allí juntos.
Un día, una serie de casualidades les llevan a lograr lo que tanto ansiaban y huyen de aquel lugar. Terminan en plena naturaleza, concretamente en la idílica isla de Madagascar. Allí descubrirán, a base de apasionantes aventuras, que la vida salvaje es muy diferente a lo que ellos pensaban y que vivir en libertad no es tan fácil como imaginaban.
Netflix: tráiler de la película Madagascar
Reparto de Madagascar, película de Netflix
- Ben Stiller (Alex)
- Chris Rock (Marty)
- David Schwimmer (Melman)
- Jada Pinkett Smith (Gloria)
- Sacha Baron Cohen (Julien)
- Cedric the Entertainer (Maurice)
- Andy Richter (Mort)
- Tom McGrath (Skipper/Fossa/Panicky Man on Subway)
- Christopher Knights (Private)
- Chris Miller (Kowalski)
Dónde ver la película Madagascar, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Madagascar se puede ver en Netflix, Prime Video y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Madagascar se puede ver en Prime Video.
- España: la película Madagascar se puede ver en Netflix, Prime Video y Movistar Plus.