Banco Nación y el cambio que marcará a los créditos hipotecarios durante todo el 2026

Cada vez son más las personas que buscan acceder a créditos hipotecarios, y el Banco Nación se destaca principalmente por ofrecer una oportunidad con condiciones muy accesibles y oportunas a los clientes de la entidad bancaria. Estos préstamos no solo tienen distintos destinos para viviendas, sino que, entre otros puntos importantes, se maneja por UVA.

Los principales puntos que hay que tener en cuenta sobre las condiciones principales que presenta el crédito hipotecario del Banco Nación son los siguientes:

Se maneja en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo): se actualiza en basándose en el índice de precios al consumidor

El precio de UVA se consulta de acuerdo a lo que informa a diario el BCRA

Las cuotas se liquidan de forma mensual y del sistema francés

El monto máximo a solicitar es cercano a 390 millones de pesos

El crédito hipotecario cubre como máximo el 75% de la vivienda

Los requisitos económicos principales que debe cumplir quien solicita el crédito hipotecario en el Banco Nación son los siguientes:

Ingresos mínimos: es crucial este punto para solicitar un crédito hipotecario, y es que este nivel de ingresos variará de acuerdo al monto que se solicita.

Estabilidad y antigüedad laboral: toda entidad bancaria pide una estabilidad laboral, para asegurar los ingresos.

Historial crediticio: los bancos ven el historial de cada persona en materia de créditos, y es que este revela la manera en la cual la persona afronta este importante compromiso.

Ahorro previo: los créditos hipotecarios solo ofrecen una parte del valor del inmueble, por lo que ciertas entidades bancarias buscan asegurar que la persona cuente con ese dinero faltante.

Pago de la cuota: los bancos establecen una condición en la que, el solicitante, no debe gastar más del 30 o 35% de sus ingresos.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué pasará con el scoring en el 2026

El scoring bancario fue un término que comenzó a escucharse con mayor frecuencia durante este 2025, y es que incluso algunos ni sabían lo que significaba. La inestabilidad económica del gobierno nacional llevó a que prácticamente todo aquel que quisiera solicitar un crédito hipotecario del Banco Nación, lo padeciera.

La inestabilidad económica de los últimos meses provocó cambios en el scoring del Banco Nación para sus créditos hipotecarios, subiendo la "vara" para definir quién podía solicitar el préstamo para viviendas y dejando fuera a muchos de esta posibilidad. Las exigencias cambiaron rotundamente, y muchos ya no pueden acceder a esta prestación.

El scoring es justamente un puntaje que coloca el banco, de acuerdo a tu historial crediticio, que te valora y te considera como apto o no apto para solicitar un crédito hipotecario. Cómo tener un buen scoring para un crédito hipotecario:

Tener un historial impecable

Mucho consumo de tarjeta

Tener créditos previos

Pagos al día

Hasta mediados de año, el Banco Nación contaba con un scoring de entre 400 y 700, un valor muy accesible para iniciar el trámite de crédito hipotecario. La inestabilidad llevó a que el banco debiera tenerla por encima de los 900, cortando prácticamente la posibilidad a todo el mundo de pedirlo.

Tras las elecciones, todo parecía apuntar a que el Banco Nación bajaría el scoring, pero nada pasó. Si las condiciones se dan, especialmente en la estabilidad del dólar y una inflación baja, en el 2026 podrían volverse a los valores normales.

Créditos hipotecarios: Banco Nación confirmó la tasa de interés anual para el 2026

El Banco Nación se destacó en todo momento por contar con una oferta de créditos hipotecarios compuesta por condiciones y requisitos verdaderamente diferenciales, especialmente para quienes eran clientes de la entidad bancaria. Montos importantes, una tasa de interés baja, y hasta la chance de ser solicitados por quienes no eran clientes, eran de los más sobresalientes.

La inestabilidad que sufrió el gobierno de Javier Milei en cuestiones del valor del dólar, generó mucho movimiento en los distintos bancos que disponían de una oferta de créditos hipotecarios. Muchos optaron por suspender su propuesta de préstamos para viviendas o cambiar radicalmente sus condiciones, pero el Banco Nación las sostuvo, al menos hasta diciembre, cuando anunció una importante modificación.

Desde diciembre del 2025, el Banco Nación tomó la decisión de aumentar la tasa de interés anual en un 1.5%, quedando finalmente en un 6%. A pesar del incremento, continúa siendo la más baja del mercado.

Este número importante en los créditos hipotecarios continuará durante todo el 2026, con la posibilidad de que el Banco Nación vuelva a definir un nuevo aumento.