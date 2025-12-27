Se casó Kevin Zenón: qué figuras estuvieron en la fiesta del volante de Boca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2005029527534403837&partner=&hide_thread=false EN LA PERCUSIÓN... ¡LA BESTIA MERENTIEL!



El delantero uruguayo de Boca fue protagonista en el casamiento de Kevin Zenón cuando subió al escenario y tocó los tambores. pic.twitter.com/It1rgQUq5L — TyC Sports (@TyCSports) December 27, 2025

Hubo buena comida, bengalas de humo y una gran jornada. A menos de una semana del regreso a los entrenamientos de Boca, Zenón cerró el año con una noche inolvidable y el inicio de una nueva etapa junto a Sol.

paredes-casamiento-zenon Leandro Paredes y su mujer fueron al casamiento de Zenón.

Las figuras de Boca que acompañaron a Kevin Zenón

Leandro Paredes, el Changuito Zeballos, Miguel Merentiel,y Leandro Brey llegaron al evento en la tarde del viernes, en un avión privado junto a sus parejas. Ya en destino, se sumó otro integrante del equipo, Lautaro Blanco, y la imagen grupal tomó aún más repercusión cuando aparecieron dos ex futbolistas formados en el club, protagonistas de una foto que rápidamente se viralizó: Ezequiel Fernández y Cristian Medina.

casamiento-zenon-1 Kevin Zenón y Sol Amsler están felices.

Zenón llegó a Boca Juniors en enero del 2024 cuando el club de La Ribera desembolsó alrededor de tres millones y medio de dólares para comprar su ficha en Unión de Santa Fe. En esos primeros pasos con la camiseta Xeneize compartió plantel con Equi Fernández (fue vendido a Arabia Saudita en agosto del año pasado) y Cristian Medina (se marchó a Estudiantes hace un año). Kevin, nacido en Corrientes, surgió de Unión de Santa Fe en 2020.