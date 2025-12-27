Se casó Kevin Zenón: qué figuras estuvieron en la fiesta del volante de Boca

El volante de Boca Kevin Zenón, de 24 años, se casó este sábado con Sol Amsler en Santa Fe. El futbolista fue acompañado por sus compañeros del equipo xeneize.
Varios futbolistas xeneizes aprovecharon los días libres para acompañar al mediocampista en un momento clave de su vida personal.
La fiesta se desarrolló en un salón ubicado en el Dique II, con el río como escenario natural y con el grupo musical Los Totora como estrellas de la noche.
Hubo buena comida, bengalas de humo y una gran jornada. A menos de una semana del regreso a los entrenamientos de Boca, Zenón cerró el año con una noche inolvidable y el inicio de una nueva etapa junto a Sol.
Leandro Paredes, el Changuito Zeballos, Miguel Merentiel,y Leandro Brey llegaron al evento en la tarde del viernes, en un avión privado junto a sus parejas. Ya en destino, se sumó otro integrante del equipo, Lautaro Blanco, y la imagen grupal tomó aún más repercusión cuando aparecieron dos ex futbolistas formados en el club, protagonistas de una foto que rápidamente se viralizó: Ezequiel Fernández y Cristian Medina.
Zenón llegó a Boca Juniors en enero del 2024 cuando el club de La Ribera desembolsó alrededor de tres millones y medio de dólares para comprar su ficha en Unión de Santa Fe. En esos primeros pasos con la camiseta Xeneize compartió plantel con Equi Fernández (fue vendido a Arabia Saudita en agosto del año pasado) y Cristian Medina (se marchó a Estudiantes hace un año). Kevin, nacido en Corrientes, surgió de Unión de Santa Fe en 2020.