La gran frase de Gustavo Costas tras renovar el contrato con Racing hasta el 2028

Qué dijo Gustavo Costas tras renovar con Racing

“Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto. Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza de Racing. Pero jamás nos vamos conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide” declaró Costas tras esta renovación.

costas-tuit Racing anunció la renovación de Costas.

Mientras que Milito aseguró que “reafirmamos un camino que le ha dado a Racing un crecimiento evidente. Gustavo ha hecho un enorme trabajo y nosotros queremos que el proyecto siga afirmándose en los próximos tres años”.

Así, Costas podrá llegar a cinco años dirigiendo ininterrumpidamente a Racing. El entrenador inició su tercer ciclo en la ´Academia´ el 18 de diciembre de 2023 y, desde aquel entonces, dirigió 111 partidos de los cuales ganó 62, empató 17, perdió 32 y conquistó dos títulos: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.