Gran novedad

La gran frase de Gustavo Costas tras renovar el contrato con Racing hasta el 2028

El DT Gustavo Costas renovó su contrato con Racing hasta diciembre de 2028, extendiendo su vínculo por tres años más

Gustavo Costas seguirá en Racing.

Gustavo Costas está feliz. Racing oficalizó la extensión del contrato del DY hasta diciembre de 2028.

Las negociaciones entre el entorno del entrenador y la dirigencia encabezada por Diego Milito estaban avanzadas para que Costas siga dirigiendo al primer equipo de Racing.

Gustavo Costas posa con Diego Milito.

A pesar de las frustraciones que sufrió el equipo en el último semestre del 2025 donde quedó eliminado de la Copa Argentina y la Copa Libertadores, la dirigencia racinguista apostará a la continuidad del entrenador de 62 años, más de 10 días después de haber perdido la final del Torneo Apertura ante Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero.

Qué dijo Gustavo Costas tras renovar con Racing

“Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto. Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza de Racing. Pero jamás nos vamos conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide” declaró Costas tras esta renovación.

Racing anunció la renovación de Costas.

Mientras que Milito aseguró que “reafirmamos un camino que le ha dado a Racing un crecimiento evidente. Gustavo ha hecho un enorme trabajo y nosotros queremos que el proyecto siga afirmándose en los próximos tres años”.

Así, Costas podrá llegar a cinco años dirigiendo ininterrumpidamente a Racing. El entrenador inició su tercer ciclo en la ´Academia´ el 18 de diciembre de 2023 y, desde aquel entonces, dirigió 111 partidos de los cuales ganó 62, empató 17, perdió 32 y conquistó dos títulos: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

