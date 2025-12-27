Nicolás Paz anotó en la goleada del Como sobre el Lecce por la Serie A italiana

Con un gol del mediocampista ofensivo argentino Nicolás Paz, el Como le ganó como visitante 3 a 0 al Lecce, por la fecha 17ª de la Serie A, y quedó el la sexta posición, en zona de clasificación a la UEFA Conference League.
Precisamente el encargado de abrir el marcador fue Nico Paz, quien a los 20 minutos del inicio del juego en el estadio Vía del Mare, recibió una asistencia de Vojvoda, giró y desairó a su marcador, y con un remate lejano, que se desvió en un jugador del Lecce, descolocó al portero Wladimiro Falcone poniendo el 1 a 0. Al final del encuentro Paz fue elegido como la figura.
Este fue el sexto gol en la presente temporada de la Serie A para el hispano- argentino Nicolás Paz, que ha vestido la albiceleste de la Selección argentina. Con esta anotación quedó a solo dos del máximo anotador, el también argentino Lautaro Martínez. El futbolista del Como, que es una de las grandes figuras del fútbol italiano, también figura entre los mejores asistentes, ya que brindó cinco y lidera en dicha estadística.
Los otros goles del encuentro los hicieron el defensor español Jacobo Ramón y el delantero griego Anastasios Douvikas, a los 21 y 30 minutos del complemento, respectivamente.
Este triunfo le permitió al Como alcanzar los 27 puntos para escalar al menos momentáneamente a la sexta posición y así quedar a seis unidades del líder, que es el Inter de Milán, aunque este último tiene un partido menos.
Más temprano, el Parma le ganó 1-0 como local a la Fiorentina, que sigue en una delicadísima situación y está prácticamente condenada al descenso, mientras que el Cagliari venció como visitante 2-1 al Torino y se aleja un poco de la zona roja.