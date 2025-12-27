Nicolás Paz anotó en la goleada del Como sobre el Lecce por la Serie A italiana

Precisamente el encargado de abrir el marcador fue Nico Paz, quien a los 20 minutos del inicio del juego en el estadio Vía del Mare, recibió una asistencia de Vojvoda, giró y desairó a su marcador, y con un remate lejano, que se desvió en un jugador del Lecce, descolocó al portero Wladimiro Falcone poniendo el 1 a 0. Al final del encuentro Paz fue elegido como la figura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PolymarketFC/status/2004921386301804882&partner=&hide_thread=false SERIE A!



NICO PAZ BREAKS THE DEADLOCK!



Lecce 0-1 Como



@TheGoalsZone



pic.twitter.com/t1uF3EAPAP — Polymarket FC (@PolymarketFC) December 27, 2025

Nico Paz sumó su sexto tanto en la Serie A 2025

Este fue el sexto gol en la presente temporada de la Serie A para el hispano- argentino Nicolás Paz, que ha vestido la albiceleste de la Selección argentina. Con esta anotación quedó a solo dos del máximo anotador, el también argentino Lautaro Martínez. El futbolista del Como, que es una de las grandes figuras del fútbol italiano, también figura entre los mejores asistentes, ya que brindó cinco y lidera en dicha estadística.