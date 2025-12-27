Llegó a Netflix el estreno más inesperado: una película criminal de 2 horas que arrasa en el top mundial

Desapareció una noche, película 1

Con una duración de casi 2 horas, Desapareció una noche es un thriller ideal para quienes buscan en Netflix series y películas de suspenso, con personajes complejos y una trama que mantiene al espectador en vilo.

La película de Netflix fue celebrada por la crítica internacional por su crudeza, su atmósfera oscura y su potente cierre, consolidándose como una de las obras más sólidas en la filmografía de Ben Affleck detrás de cámara.

Netflix: de qué trata la película Desapareció una noche

La sinopsis oficial de la película Desapareció una noche versa: "Cuando una niña de 4 años desaparece en un barrio rudo de Boston y la policía no es de mucha ayuda, su familia contrata a dos detectives privados para hallar respuestas".

Basada en un best-seller del autor de "Mystic River", cuenta la historia de dos jóvenes detectives privados, Patrick Kenzie (Casey Affleck) y Angela Gennaro (Michelle Monaghan) que buscan a una niña de cuatro años, hija de una drogadicta (Amy Ryan) que ha sido secuestrada en uno de los barrios más sórdidos de Boston.

Netflix: tráiler de la película Desapareció una noche

Reparto de Desapareció una noche, película de Netflix

Casey Affleck (Patrick Kenzie)

Michelle Monaghan (Angie Gennaro)

Morgan Freeman (Jack Doyle)

Ed Harris (Sgt. Det. Remy Bressant)

John Ashton (Det. Nick Poole)

Amy Ryan (Helene McCready)

Amy Madigan (Bea McCready)

Titus Welliver (Lionel McCready)

Michael Kenneth Williams (Devin)

Edi Gathegi (Cheese)

