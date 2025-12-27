Desapareció una noche (Gone Baby Gone) acaba de sumarse a Netflix y se posiciona entre las series y películas que invitan a reflexionar mucho después de que terminan. Estrenado originalmente en 2007 y dirigido por Ben Affleck, es un intenso thriller criminal ambientado en los barrios más duros de Boston, donde la desaparición de una niña destapa una red de secretos, decisiones límite y dilemas morales profundos.
Llegó a Netflix el estreno más inesperado: una película criminal de 2 horas que arrasa en el top mundial
Es un intenso thriller criminal dirigido por Ben Affleck que acaba de llegar al catálogo de series y películas de Netflix y ya es el más comentado
La historia sigue a dos detectives privados que se ven involucrados en un caso tan delicado como perturbador, con interpretaciones destacadas de Casey Affleck y Michelle Monaghan, quienes aportan realismo y tensión emocional a cada escena.
El elenco de la película se completa con una brillante Amy Ryan, cuya actuación le valió una nominación a los Premios Oscar como Mejor actriz de reparto. La mirada de Ben Affleck como director fue especialmente elogiada por su capacidad para retratar zonas grises y conflictos éticos sin respuestas fáciles.
Con una duración de casi 2 horas, Desapareció una noche es un thriller ideal para quienes buscan en Netflix series y películas de suspenso, con personajes complejos y una trama que mantiene al espectador en vilo.
La película de Netflix fue celebrada por la crítica internacional por su crudeza, su atmósfera oscura y su potente cierre, consolidándose como una de las obras más sólidas en la filmografía de Ben Affleck detrás de cámara.
Netflix: de qué trata la película Desapareció una noche
La sinopsis oficial de la película Desapareció una noche versa: "Cuando una niña de 4 años desaparece en un barrio rudo de Boston y la policía no es de mucha ayuda, su familia contrata a dos detectives privados para hallar respuestas".
Basada en un best-seller del autor de "Mystic River", cuenta la historia de dos jóvenes detectives privados, Patrick Kenzie (Casey Affleck) y Angela Gennaro (Michelle Monaghan) que buscan a una niña de cuatro años, hija de una drogadicta (Amy Ryan) que ha sido secuestrada en uno de los barrios más sórdidos de Boston.
Netflix: tráiler de la película Desapareció una noche
Reparto de Desapareció una noche, película de Netflix
- Casey Affleck (Patrick Kenzie)
- Michelle Monaghan (Angie Gennaro)
- Morgan Freeman (Jack Doyle)
- Ed Harris (Sgt. Det. Remy Bressant)
- John Ashton (Det. Nick Poole)
- Amy Ryan (Helene McCready)
- Amy Madigan (Bea McCready)
- Titus Welliver (Lionel McCready)
- Michael Kenneth Williams (Devin)
- Edi Gathegi (Cheese)
Dónde ver la película Desapareció una noche, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Desapareció una noche se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Desapareció una noche (Gone Baby Gone) se puede ver en Paramount Plus.
- España: la película Desapareció una noche se puede ver en Netflix.