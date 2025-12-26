Entre todas las series y películas que Netflix introdujo a su catálogo este 2025 que se está por ir, hay una entrega que ha sido muy elegida y merece la atención de todos. Estamos hablando de la serie American Primeval, una propuesta que transcurre en el peligroso Oeste americano de 1850.
La serie de Netflix que fue inspirada a partir de un oscuro evento histórico
La serie de Netflix, una de las mejores producciones de western de los últimos años, se ambienta en la Guerra de Utah en 1857
American Primeval es una serie de western estadounidense de 2025 que desembarcó en la plataforma. El jueves 8 de enero de 2025 y se encuentra entre las más vistas de la plataforma entre los westerns.
Dirigida por Peter Berg, esta serie, para muchos una joya dentro de las producciones de drama, acción y aventura, vale la pena su atención por su trama, aclamada por la crítica y aprobada por los suscriptores de Netflix.
Con guión de Mark L. Smith, la serie de Netflix es una buena oportunidad para disfrutar de una historia de western, de esas que no te dejan mover de la pantalla.
La serie cuenta la historia de una madre y su hijo, que toman la decisión de dejar el pasado atrás y conforman una nueva familia. En total son 6 capítulos imperdibles.
Netflix: de qué trata la serie American Primeval
La sinópsis oficial de Netflix describe sobre la trama de la serie: “Travesías solitarias y misiones desesperadas durante la violenta transformación de una nación, en esta implacable versión del viejo Oeste de Estados Unidos.
Reparto de American Primeval, serie de Netflix
- Taylor Kitsch (Isaac)
- Betty Gilpin (Sara Rowell)
- Kim Coates (Brigham Young)
- Jai Courtney (Virgil Cutter)
- Shea Whigham (Jim Bridger)
- Dane DeHaan (Jacob Pratt)
- Saura Lightfoot-Leon (Abish Pratt)
Tráiler de American Primeval, serie de Netflix
Dónde ver la serie American Primeval, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie American Primeval se puede ver en Netflix .
- Estados Unidos: la serie American Primeval se puede ver en Netflix.
- España: la serie American Primeval se puede ver en Netflix.