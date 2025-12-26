La serie de Netflix que fue inspirada a partir de un oscuro evento histórico

Con guión de Mark L. Smith, la serie de Netflix es una buena oportunidad para disfrutar de una historia de western, de esas que no te dejan mover de la pantalla.

La serie cuenta la historia de una madre y su hijo, que toman la decisión de dejar el pasado atrás y conforman una nueva familia. En total son 6 capítulos imperdibles.

netflix-american-primeval1

Netflix: de qué trata la serie American Primeval

La sinópsis oficial de Netflix describe sobre la trama de la serie: “Travesías solitarias y misiones desesperadas durante la violenta transformación de una nación, en esta implacable versión del viejo Oeste de Estados Unidos.

netflix-american-primeval

Reparto de American Primeval, serie de Netflix

Taylor Kitsch (Isaac)

Betty Gilpin (Sara Rowell)

Kim Coates (Brigham Young)

Jai Courtney (Virgil Cutter)

Shea Whigham (Jim Bridger)

Dane DeHaan (Jacob Pratt)

Saura Lightfoot-Leon (Abish Pratt)

Tráiler de American Primeval, serie de Netflix

Embed - American Primeval | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie American Primeval, según la zona geográfica