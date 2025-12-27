Netflix se roba toda la atención con una película que dejó perplejos a los usuarios

Siddharth Annad fue quien dirigió la emocionante y dramática historia escrita por Ramón Chibb, que hoy en día es una de las más elegidas cuando los suscriptores buscan una buena dosis de adrenalina en el catálogo.

La película de Netflix se estrenó en enero del 2024 en la plataforma y rápidamente quedó en el grupo de producciones más vistas, con un entretenido relato de 2 horas y 44 minutos de duración.

netflix-pelicula-dragones-del-aire1

Netflix: de qué trata la película Dragones del aire

La sinopsis oficial de la película de Netflix, describe: “Un audaz y brillante líder de escuadrón y su equipo de pilotos de combate de élite se enfrentan a peligros extremos -y demonios internos- mientras colaboran en una misión mortal”.

netflix-pelicula-dragones-del-aire

Reparto de Dragones del aire, película de Netflix

Hrithik Roshan (Shamsher “Patty” Pathania)

Deepika Padukone (Minal “Minni” Rathore)

Anil Kapoor (Rakesh “Rocky” Jaisingh)

Karan Sing Grover (Sartaj “Taj” Gill)

Akshay Oberoi (Basheer “Bash” Khan)

Rishabh Sawhney (Azhar Akhtar)

Sanjeeda Shaikh (Saachi Gill)

Tráiler de Dragones del aire, película de Netflix

Embed - Fighter | Official Trailer | Hrithik Roshan, Deepika Padukone, Anil Kapoor | Netflix India

Dónde ver la película Dragones del aire, según la zona geográfica