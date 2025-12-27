El catálogo de series y películas de Netflix, como si se tratara de la aclamada película Top Gun, un éxito indiscutido de los 80, es un éxito mundial con una entrega de acción y adrenalina extrema. Estamos hablando de Dragones de aire, un planazo para ver en la plataforma.
Netflix se roba toda la atención con una película que dejó perplejos a los usuarios
Esta película es una joya que todos suscriptores debería tener entre sus preferidas y que brilla entre todas las series y películas
Esta película una propuesta que comenzó a filmarse en 2022, estuvo detenida por la pandemia, y recién pudo ver luz verde el 2024 en el catálogo.
Esta increíble película indú de Netflix, que cuenta con un reparto a la altura de Bollywood, industria cinematográfica de ese país, está entre las más vistas entre las entregas de acción.
Siddharth Annad fue quien dirigió la emocionante y dramática historia escrita por Ramón Chibb, que hoy en día es una de las más elegidas cuando los suscriptores buscan una buena dosis de adrenalina en el catálogo.
La película de Netflix se estrenó en enero del 2024 en la plataforma y rápidamente quedó en el grupo de producciones más vistas, con un entretenido relato de 2 horas y 44 minutos de duración.
Netflix: de qué trata la película Dragones del aire
La sinopsis oficial de la película de Netflix, describe: “Un audaz y brillante líder de escuadrón y su equipo de pilotos de combate de élite se enfrentan a peligros extremos -y demonios internos- mientras colaboran en una misión mortal”.
Reparto de Dragones del aire, película de Netflix
- Hrithik Roshan (Shamsher “Patty” Pathania)
- Deepika Padukone (Minal “Minni” Rathore)
- Anil Kapoor (Rakesh “Rocky” Jaisingh)
- Karan Sing Grover (Sartaj “Taj” Gill)
- Akshay Oberoi (Basheer “Bash” Khan)
- Rishabh Sawhney (Azhar Akhtar)
- Sanjeeda Shaikh (Saachi Gill)
Tráiler de Dragones del aire, película de Netflix
Dónde ver la película Dragones del aire, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Dragones del aire se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Fighter se puede ver en Netflix.
- España: Unidos: la película Dragones del aire se puede ver en Netflix.