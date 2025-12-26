Netflix: no vas a poder creer lo espectacular que está la romántica película turca más vista que Fatmagul

Netflix: de qué trata la película Última llamada para Estambul

La película turca Última llamada para Estambul comienza cuando una mujer llamada Serin se cruza con Mehmet después de que otro pasajero se lleve accidentalmente su equipaje en el Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York.

Los dos comienzan a buscar la maleta y al final este es el germen de "una historia sobre amor, segundas oportunidades y lealtad", según la sinopsis de Netflix.

llamada Kivanc Tatlitug y Beren Saat. Son los protagonistas de la película turca Última llamada para Estambul.

El problema es que los dos están casados y, pese a ese pequeño detalle, deciden pasar una noche inolvidable llena de emoción, deseo y tentaciones en Nueva York.

A pesar de que los dos están casados, la química entre ambos es increíble en esta primera parte de la película, hasta el punto de que los espectadores llegan a olvidarse de ese pequeño detalle.

Como cualquier pareja que se está conociendo pasean por Nueva York, van de fiesta y disfrutan de todos los momentos maravillosos que la vida les está regalando.

Netflix: reparto de la película Última llamada para Estambul

Kivanc Tatlitug como Mehmet

Beren Saat como Serin

Zihan Zhao como Fenhua

Annie McCain Engman como June

Michael Loayza como Davi

Tráiler de la película Última llamada para Estambul

Dónde ver la película Última llamada para Estambul, según la zona geográfica