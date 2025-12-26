Netflix: no vas a poder creer lo espectacular que está la romántica película turca más vista que Fatmagul

Netflix siempre está a la vanguardia con las mejores producciones turcas, sin embargo, ahora sorprende con la romántica película turca más vista que Fatmagul, se trata de Última llamada para Estambul.
Última llamada para Estambul promete cautivar a la audiencia con su fascinante trama que combina romance, aventura, deseo y tentación en la ciudad de Nueva York.
No obstante, hay otro motivo que ha captado la atención de los espectadores de este tipo de contenidos, y es la participación de Beren Saat, reconocida por su papel protagónico en una de las telenovelas turcas más exitosas de la historia: Fatmagul.
Netflix: de qué trata la película Última llamada para Estambul
La película turca Última llamada para Estambul comienza cuando una mujer llamada Serin se cruza con Mehmet después de que otro pasajero se lleve accidentalmente su equipaje en el Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York.
Los dos comienzan a buscar la maleta y al final este es el germen de "una historia sobre amor, segundas oportunidades y lealtad", según la sinopsis de Netflix.
El problema es que los dos están casados y, pese a ese pequeño detalle, deciden pasar una noche inolvidable llena de emoción, deseo y tentaciones en Nueva York.
A pesar de que los dos están casados, la química entre ambos es increíble en esta primera parte de la película, hasta el punto de que los espectadores llegan a olvidarse de ese pequeño detalle.
Como cualquier pareja que se está conociendo pasean por Nueva York, van de fiesta y disfrutan de todos los momentos maravillosos que la vida les está regalando.
Netflix: reparto de la película Última llamada para Estambul
- Kivanc Tatlitug como Mehmet
- Beren Saat como Serin
- Zihan Zhao como Fenhua
- Annie McCain Engman como June
- Michael Loayza como Davi
Tráiler de la película Última llamada para Estambul
Dónde ver la película Última llamada para Estambul, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Última llamada para Estambul se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Última llamada para Estambul se puede ver en Netflix.
- España: la película Última llamada para Estambul se puede ver en Netflix.