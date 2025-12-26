El drama coreano que todo el mundo habla en Netflix y tiene 16 capítulos

Netflix dispone de un catálogo de series y películas con opciones para todos los gustos. Los suscriptores de la plataforma han quedado completamente fascinados con una serie que es un drama coreano oculto entre todas las historias del género, llamando la atención del mundo entero con un total de 16 capítulos: La reina de las lágrimas.
Salvo las producciones de Estados Unidos, la series y películas coreanas son las ofertas más exitosas del catálogo de Netflix en al menos los últimos 2 años. Esta serie fue estrenada en el 2024, al momento en el que los dramas coreanos aún no se convertían en el furor mundial que son hoy en día, y aún así logró transformarse en un verdadero éxito.
Con tan solo una temporada compuesta por 16 capítulos, la serie ha comenzado a aparecer entre las principales recomendaciones del catálogo de series y películas de Netflix en lo que respecta a dramas coreanos. A lo largo de este relato, que se combina con la típica comedia romántica, los protagonistas vivirán una historia en donde sufrirán de una vertiginosa crisis y un milagroso reinicio del amor.
Lo que muchos desconocían es que se trata de una serie que batió récords históricos de audiencia en Corea del Sur, superando a relatos sumamente exitosos, como lo es Aterrizaje emergencia en tu corazón, el drama más visto de una de las cadenas televisivas locales. El éxito de la oferta fue tan grande que logró mantenerse durante 15 semanas seguidas entre las series y películas más vistas de habla no inglesa de Netflix a nivel global.
Netflix incorporó a esta serie su catálogo de series y películas en el 2024, y desde entonces, es uno de los dramas coreanos más elegidos de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie La reina de las lágrimas
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 16 capítulos que batió récords, La reina de las lágrimas centra su historia en: "La reina de las tiendas departamentales y su esposo —que proviene de un pequeño pueblo— atraviesan una crisis conyugal. Pero, milagrosamente, el amor vuelve a florecer".
Para muchos esta serie fue la que abrió las puertas de los dramas coreanos en Netflix.
Netflix: reparto de la serie La reina de las lágrimas
Kim Soo-hyun como Baek Hyun-woo
Kim Ji-won como Hong Hae-in
Park Sung-hoon como Yoon Eun-sung
Kwak Dong-yeon como Hong Soo-cheol
Lee Joo-bin como Cheon Da-hye
Kim Kap-soo como Hong Man-dae
Lee Mi-sook como Moh Seul-hee
Jung Jin-young como Hong Beom-jun
Na Young-hee como Kim Seon-hwa
Kim Jung-nan como Hong Beom-ja
Jeon Bae-soo como Baek Doo-kwan
Hwang Young-hee como Jeon Bong-ae
Yoon Bo-mi como Secretaria Na
Dónde ver la serie La reina de las lágrimas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: La reina de las lágrimas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: La reina de las lágrimas se puede ver en Netflix.
- España: La reina de las lágrimas se puede ver en Netflix.