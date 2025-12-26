El drama coreano que todo el mundo habla en Netflix y tiene 16 capítulos

Lo que muchos desconocían es que se trata de una serie que batió récords históricos de audiencia en Corea del Sur, superando a relatos sumamente exitosos, como lo es Aterrizaje emergencia en tu corazón, el drama más visto de una de las cadenas televisivas locales. El éxito de la oferta fue tan grande que logró mantenerse durante 15 semanas seguidas entre las series y películas más vistas de habla no inglesa de Netflix a nivel global.

Netflix incorporó a esta serie su catálogo de series y películas en el 2024, y desde entonces, es uno de los dramas coreanos más elegidos de toda la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie La reina de las lágrimas

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 16 capítulos que batió récords, La reina de las lágrimas centra su historia en: "La reina de las tiendas departamentales y su esposo —que proviene de un pequeño pueblo— atraviesan una crisis conyugal. Pero, milagrosamente, el amor vuelve a florecer".

Para muchos esta serie fue la que abrió las puertas de los dramas coreanos en Netflix.

Netflix: reparto de la serie La reina de las lágrimas

Kim Soo-hyun como Baek Hyun-woo

Kim Ji-won como Hong Hae-in

Park Sung-hoon como Yoon Eun-sung

Kwak Dong-yeon como Hong Soo-cheol

Lee Joo-bin como Cheon Da-hye

Kim Kap-soo como Hong Man-dae

Lee Mi-sook como Moh Seul-hee

Jung Jin-young como Hong Beom-jun

Na Young-hee como Kim Seon-hwa

Kim Jung-nan como Hong Beom-ja

Jeon Bae-soo como Baek Doo-kwan

Hwang Young-hee como Jeon Bong-ae

Yoon Bo-mi como Secretaria Na

Dónde ver la serie La reina de las lágrimas, según la zona geográfica