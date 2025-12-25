Está en Netflix, es holandesa y apenas dura 8 capítulos

La serie logró conquistar a los suscriptores de Netflix con una historia que es la mezcla perfecta de suspenso, misterio y terror, todo marcado por una escenografía que se lleva todas las miradas. La crítica especializada dejó excelentes reseñas, y es por eso que, a pesar del tiempo que lleva disponible en la plataforma, la consideran como una joya oculta dentro del género, sin importar el hecho de que no llegó a ser de las más vistas de la historia del género.

La serie se sumó al catálogo de series y películas de Netflix en el 2020, y desde entonces es una de las historias de producción holandesa más elegidas de toda la plataforma.

Embed - ARES (Trailer español)

Netflix: de qué trata la serie Ares

De acuerdo a lo que señala Netflix en la sinopsis oficial de esta imperdible serie, Ares centra su historia en: “Con el objetivo de formar parte de la élite de Ámsterdam, una ambiciosa universitaria entra en una sociedad exclusiva, sin saber que oculta secretos espantosos".

La serie es muy rápida de ver, pero además, la oferta de Netflix cuenta con tantos elementos atractivos, que se hace imposible no darle play.

ares 1

Reparto de Ares, serie de Netflix

Jade Olieberg es Rosa Steenwijk

Tobias Kersloot es Jacob Wessels

Lisa Smit es Carmen Zwanenburg

Robin Boissevain es Roderick van Hall

Frieda Barnhard es Fleur Borms

Hans Kesting es Maurits Zwanenburg

Rifka Lodeizen es Hester de Hoogh

Dónde ver la serie Ares, según la zona geográfica