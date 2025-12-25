Netflix ofrece un catálogo de series y películas repleto de opciones para todos los gustos. Una serie está sorprendiendo al mundo entero con una historia sumamente inquietante y sombría, muy destacada por elementos visuales, y con un relato de suspenso que dura 8 capítulos de 30 minutos, cada uno de ellos: Ares.
Está en Netflix, es holandesa y apenas dura 8 capítulos
La serie de Netflix ha logrado convertirse en un éxito rotundo y conquistar a los suscriptores con capítulos de menos de 30 minutos
El catálogo de series y películas de Netflix no suele destacarse por nutrirse de producciones holandesas, pero las pocas presentes en el catálogo, se han convertido en un éxito absoluto y rotundo entre los suscriptores. Esta serie es una de las historias más destacadas provenientes de este país europeo, gracias a un relato repleto de misterio, secretos y un final que promete ser muy provocativo.
Esta serie fue estrenada en un momento en el cual, la principal tendencia de Netflix, eran todas las ofertas del catálogo de series y películas caracterizadas por ser relatos cortos, intensos y sin ningún tipo de relleno. La oferta cumple a la perfección con esto, y es que se compone de apenas 8 capítulos, y cada uno de ellos no supera los 30 minutos de duración, convirtiéndose en una opción perfecta para devorarla en un fin de semana.
La serie logró conquistar a los suscriptores de Netflix con una historia que es la mezcla perfecta de suspenso, misterio y terror, todo marcado por una escenografía que se lleva todas las miradas. La crítica especializada dejó excelentes reseñas, y es por eso que, a pesar del tiempo que lleva disponible en la plataforma, la consideran como una joya oculta dentro del género, sin importar el hecho de que no llegó a ser de las más vistas de la historia del género.
La serie se sumó al catálogo de series y películas de Netflix en el 2020, y desde entonces es una de las historias de producción holandesa más elegidas de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Ares
De acuerdo a lo que señala Netflix en la sinopsis oficial de esta imperdible serie, Ares centra su historia en: “Con el objetivo de formar parte de la élite de Ámsterdam, una ambiciosa universitaria entra en una sociedad exclusiva, sin saber que oculta secretos espantosos".
La serie es muy rápida de ver, pero además, la oferta de Netflix cuenta con tantos elementos atractivos, que se hace imposible no darle play.
Reparto de Ares, serie de Netflix
- Jade Olieberg es Rosa Steenwijk
- Tobias Kersloot es Jacob Wessels
- Lisa Smit es Carmen Zwanenburg
- Robin Boissevain es Roderick van Hall
- Frieda Barnhard es Fleur Borms
- Hans Kesting es Maurits Zwanenburg
- Rifka Lodeizen es Hester de Hoogh
Dónde ver la serie Ares, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Ares se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Ares se puede ver en Netflix.
- España: Ares se puede ver en Netflix.