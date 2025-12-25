El 24 de diciembre de 2025, en vísperas de Navidad, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó un drama familiar dirigido y protagonizado por Kate Winslet en su debut como directora, a partir de un guion escrito por su hijo Joe Anders. Para la crítica, es profundamente conmovedor.
Netflix estrena la película más emotiva de 2025: el drama que promete hacer llorar a todo el mundo
La dirige y protagoniza Kate Winslet. Acaba de llegar al catálogo de series y películas de Netflix y promete emocionar hasta las lágrimas
Se trata de Adiós, June (Goodbye June) una película británica con una historia tan emotiva como agridulce. A lo largo de 1 hora y 56 minutos, “Kate Winslet dirige con sensibilidad y corazón. Consigue algo que pocos directores logran en su primera película. Una voz que observa sin juzgar”, sentenció André Didyme-Dome de Rolling Stone Colombia.
Netflix: de qué trata la película Adiós, June
La sinopsis oficial de la película Adiós, June versa: “Una familia complicada, pero afectuosa, se reúne en torno a la cama de hospital de su madre para enfrentar el dolor, la complejidad del amor y la ternura del último adiós”.
Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la vida de cuatro hermanos, y de su exasperante padre, da un giro inesperado como consecuencia del repentino deterioro en la salud de su madre.
Mientras todos lidian con la complicada dinámica familiar que genera una posible pérdida, June (Helen Mirren), con su ingenio inagotable, toma el control de su propia despedida con un humor mordaz, verdades sin filtro y muchísimo amor.
Netflix: tráiler de la película Adiós, June
Reparto de Adiós, June, la película de Netflix
- Kate Winslet (Julia)
- Toni Collette (Helen)
- Johnny Flynn (Connor)
- Andrea Riseborough (Molly)
- Timothy Spall (Bernie)
- Helen Mirren (June)
- Stephen Merchant (Jerry)
Dónde ver la película Adiós, June, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Adiós, June se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Adiós, June se puede ver en Netflix.
- España: la película Adiós, June se puede ver en Netflix.