Netflix estrena la película más emotiva de 2025: el drama que promete hacer llorar a todo el mundo

Se trata de Adiós, June (Goodbye June) una película británica con una historia tan emotiva como agridulce. A lo largo de 1 hora y 56 minutos, “Kate Winslet dirige con sensibilidad y corazón. Consigue algo que pocos directores logran en su primera película. Una voz que observa sin juzgar”, sentenció André Didyme-Dome de Rolling Stone Colombia.

adios, june

Netflix: de qué trata la película Adiós, June

La sinopsis oficial de la película Adiós, June versa: “Una familia complicada, pero afectuosa, se reúne en torno a la cama de hospital de su madre para enfrentar el dolor, la complejidad del amor y la ternura del último adiós”.