Está en Netflix, tiene 7 capítulos y es una de las historias más vistas del género

Tan solo 7 capítulos fueron suficientes para que esta serie ocupe uno de los principales lugares en la lista de series y películas más vistas del catálogo de Netflix en más de 50 países. La crítica especializada se rindió ante los pies de esta inquietante historia, que continúa compitiendo con las constantes ofertas que renuevan la plataforma, pero aun así sigue siendo una de las más vistas de los últimos 5 años.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2021, y desde entonces, es una de las historias de terror más elegidas de toda la plataforma.

Embed - Misa de medianoche (2021) | Tráiler Oficial Doblado Español Argentino

Netflix: de qué trata la serie Misa de medianoche

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de solo 7 capítulos, Misa de medianoche centra su historia en: “En esta serie de terror, una comunidad aislada parece experimentar una ola de milagros tras la llegada de un sacerdote misterioso”.

A pesar de tener casi 5 años de tiempo en Netflix, la serie continúa siendo una de las principales recomendaciones del género.

misa de medianoche 2.png

Reparto de Misa de medianoche, la serie de Netflix

Zach Gilford como Riley Flynn

Kate Siegel como Erin Greene

Hamish Linklater como Father Paul Hill

Henry Thomas como Ed Flynn

Kristin Lehman como Annie Flynn

Samantha Sloyan como Bev Keane

Igby Rigney como Warren Flynn

Dónde ver la serie Misa de medianoche, según la zona geográfica