Netflix ofrece un catálogo de series y películas repleto de historias para todos los gustos. Una serie ha logrado colocarse como una de las ofertas más reproducidas del género de terror de los últimos 5 años, y lo ha hecho de la mano de una historia inquietante, pero con un miedo sutil, todo en tan solo 7 capítulos: Misa de medianoche.
Está en Netflix, tiene 7 capítulos y es una de las historias más vistas del género
La serie logró que los suscriptores de Netflix se animaran a darle play a relatos a los que antes no lo hacían, como lo son las historias tenebrosas
Las series y películas de producción estadounidense llegan al catálogo de Netflix y automáticamente se convierten en éxitos mundiales, sin importar la duración de la historia o del género de que se trate. Esta serie fue una verdadera revelación para los suscriptores de la plataforma, y es que logró romper con el temor de muchos de ellos de no animarse a darle play a un relato del género de terror.
A pesar de tratarse de una serie netamente del género de terror, los suscriptores han destacado que la oferta lo trabaja de una manera muy sutil, evitando todos esos malos tragos que surgen a partir del suspenso que se generan en estas historias. Con Mike Flanagan a la cabeza de esta producción, disponible en el catálogo de series y películas de Netflix, la serie ha logrado mantenerse como una de las principales recomendaciones del género a pesar del tiempo que lleva en la plataforma.
Tan solo 7 capítulos fueron suficientes para que esta serie ocupe uno de los principales lugares en la lista de series y películas más vistas del catálogo de Netflix en más de 50 países. La crítica especializada se rindió ante los pies de esta inquietante historia, que continúa compitiendo con las constantes ofertas que renuevan la plataforma, pero aun así sigue siendo una de las más vistas de los últimos 5 años.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2021, y desde entonces, es una de las historias de terror más elegidas de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Misa de medianoche
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de solo 7 capítulos, Misa de medianoche centra su historia en: “En esta serie de terror, una comunidad aislada parece experimentar una ola de milagros tras la llegada de un sacerdote misterioso”.
A pesar de tener casi 5 años de tiempo en Netflix, la serie continúa siendo una de las principales recomendaciones del género.
Reparto de Misa de medianoche, la serie de Netflix
- Zach Gilford como Riley Flynn
- Kate Siegel como Erin Greene
- Hamish Linklater como Father Paul Hill
- Henry Thomas como Ed Flynn
- Kristin Lehman como Annie Flynn
- Samantha Sloyan como Bev Keane
- Igby Rigney como Warren Flynn
Dónde ver la serie Misa de medianoche, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Misa de medianoche se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Misa de medianoche se puede ver en Netflix.
- España: la serie Misa de medianoche está disponible en Netflix.