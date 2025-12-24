Netflix: la disparatada comedia de 105 minutos para ver en Navidad y descostillarse de risa

familia revuelta- pelicula

Mientras tanto, para Amanda Guarragi de Ready Steady Cut, esta oferta de Netflix es “una ambiciosa película navideña que cuenta con un gran reparto y es perfecta para la época navideña”.

Netflix: de qué trata la película Familia revuelta

La sinopsis oficial de la película Familia revuelta versa: “El bebé toma agua del tazón del perro… El perro intenta caminar en dos patas… Y el resto de la familia está fuera de control después de que todos intercambiaran cuerpos”.

Jess (Jennifer Garner) y Bill Walker (Ed Helms) hacen lo que pueden para mantener a la familia unida mientras sus hijos crecen, se hacen más independientes y se vuelven más distantes.

De pronto, un encuentro casual con un astrólogo hace que, justo la mañana del día más importante de su vida, la familia despierte con los cuerpos intercambiados. ¿Se ayudarán entre ellos a la hora de conseguir un ascenso y un contrato discográfico, y hacer una entrevista en la universidad y una prueba de fútbol?

Netflix: tráiler de la película Familia revuelta

Reparto de Familia revuelta, película de Netflix

