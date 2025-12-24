Netflix tiene un espacio reservado a las series y películas para ver en Navidad, llamado “Magia navideña”. Allí, podemos encontrar una gran cantidad de comedias, romances y dramas para ver en familia. Incluso, muchas producciones son de suspenso, pero no es lo que hoy nos convoca.
Netflix: la disparatada comedia de 105 minutos para ver en Navidad y descostillarse de risa
Jennifer Garner es la protagonista de esta disparatada comedia que arrasa entre las series y películas navideñas de Netflix
Una de las películas más destacadas es Familia revuelta, protagonizada por Jennifer Garner y Ed Helms que fue dirigida por McG y guionada por Adam Sztykiel y Victoria Strouse. Estrenada en 2023, esta oferta de Netflix es perfecta para reir y ver en familia.
Afortunadamente, la película Familia revuelta, de 1 hora y 45 minutos de duración, ha recibido elogios por parte de la crítica especializada: “Los resultados son inesperadamente divertidos. Es pura diversión familiar, nada más. Pero, por suerte, nada menos”, aclaró Pete Hammond de Deadline.
Mientras tanto, para Amanda Guarragi de Ready Steady Cut, esta oferta de Netflix es “una ambiciosa película navideña que cuenta con un gran reparto y es perfecta para la época navideña”.
Netflix: de qué trata la película Familia revuelta
La sinopsis oficial de la película Familia revuelta versa: “El bebé toma agua del tazón del perro… El perro intenta caminar en dos patas… Y el resto de la familia está fuera de control después de que todos intercambiaran cuerpos”.
Jess (Jennifer Garner) y Bill Walker (Ed Helms) hacen lo que pueden para mantener a la familia unida mientras sus hijos crecen, se hacen más independientes y se vuelven más distantes.
De pronto, un encuentro casual con un astrólogo hace que, justo la mañana del día más importante de su vida, la familia despierte con los cuerpos intercambiados. ¿Se ayudarán entre ellos a la hora de conseguir un ascenso y un contrato discográfico, y hacer una entrevista en la universidad y una prueba de fútbol?
Netflix: tráiler de la película Familia revuelta
Reparto de Familia revuelta, película de Netflix
- Jennifer Garner
- Ed Helms
- Emma Myers
- Brady Noon
- Rita Moreno
- Matthias Schweighöfer
- Vanessa Carrasco
- Cyrus Arnold
- Ilia Isorelys Paulino
Dónde ver la película Familia revuelta, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Familia revuelta se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Familia revuelta se puede ver en Netflix.
- España: la película Familia revuelta se puede ver en Netflix.