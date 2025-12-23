Netflix: una película con escenas prohibidas, subidísima de tono y apta solo para mayores de 18

netflux-y-tu-mama-tambien2.jpg

Mientras tanto, para Peter Travers de Rolling Stone, "este film revela los placeres de la carne sin perder contacto con el pensamiento y los sentimientos”.

Netflix: de qué trata la película Y tu mamá también

La sinopsis oficial de la película Y tu mamá también versa: “Los adolescentes Tenoch y Julio conocen a la seductora Luisa y se la llevan a hacer un viaje a la playa donde tratarán de conquistarla o lo que pase en el camino”.

Y tu mamá también

Las vidas de Julio (Gael García Bernal) y Tenoch (Diego Luna), dos jóvenes mexicanos de 17 años, están regidas por su apetito sexual, su amistad, y por su deseo de alcanzar la madurez. Durante una festiva tarde de boda con sus familias, conocen a Luisa (Maribel Verdú), una española de 28 años.

Netflix: tráiler de la película Y tu mamá también

Reparto de la película Y tu mamá también, película de Netflix

Diego Luna (Tenoch Iturbide)

Gael García Bernal (Julio Zapata)

Maribel Verdú (Luisa Cortés)

Nathan Grinberg (Manuel Huerta)

Diana Bracho (Silvia Allende de Iturbide)

Verónica Langer (María Eugenia Calles de Huerta)

María Aura (Cecilia Huerta)

Emilio Echevarría (Miguel Iturbide)

Marta Aura (Enriqueta 'Queta' Allende)

Dónde ver la película Y tu mamá también, según la zona geográfica