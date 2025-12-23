Inicio Series y películas Netflix
Netflix: una película con escenas prohibidas, subidísima de tono y apta solo para mayores de 18

Es un drama mexicano subido de tono que arrasa entre las series y películas del género erótico en Netflix

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]

La plataforma de series y películas de Netflix está colmada de producciones subidas de tono. El género erótico ha marcado un antes y después en el catálogo, volviéndose el favorito de los suscriptores.

En esta oportunidad, te contamos todo acerca de Y tu mamá también, una película mexicana dirigida por Alfonso Cuarón y estrenada en 2001 que cuenta con las actuaciones brillantes de Gael García Bernal, Diego Luna y Maribel Verdú.

Y tu mamá también es un relato de sangre caliente y salvajismo erótico que fue nominado en los premios Oscar a Mejor guion original (Carlos Cuarón, Alfonso Cuarón). La película de Netflix, de 1 hora y 45 minutos, se ganó los elogios de la crítica: "El talento diabólico de Cuarón y su compulsión por la subversión del género del que se apropia le ayudan mucho”, sentenció Elvis Mitchell de The New York Times.

netflux-y-tu-mama-tambien2.jpg

Mientras tanto, para Peter Travers de Rolling Stone, "este film revela los placeres de la carne sin perder contacto con el pensamiento y los sentimientos”.

Netflix: de qué trata la película Y tu mamá también

La sinopsis oficial de la película Y tu mamá también versa: “Los adolescentes Tenoch y Julio conocen a la seductora Luisa y se la llevan a hacer un viaje a la playa donde tratarán de conquistarla o lo que pase en el camino”.

Y tu mamá también

Las vidas de Julio (Gael García Bernal) y Tenoch (Diego Luna), dos jóvenes mexicanos de 17 años, están regidas por su apetito sexual, su amistad, y por su deseo de alcanzar la madurez. Durante una festiva tarde de boda con sus familias, conocen a Luisa (Maribel Verdú), una española de 28 años.

Netflix: tráiler de la película Y tu mamá también

Embed - Y Tu Mama Tambien Official Trailer #2 - Gael GarcÍa Bernal Movie (2001)

Reparto de la película Y tu mamá también, película de Netflix

  • Diego Luna (Tenoch Iturbide)
  • Gael García Bernal (Julio Zapata)
  • Maribel Verdú (Luisa Cortés)
  • Nathan Grinberg (Manuel Huerta)
  • Diana Bracho (Silvia Allende de Iturbide)
  • Verónica Langer (María Eugenia Calles de Huerta)
  • María Aura (Cecilia Huerta)
  • Emilio Echevarría (Miguel Iturbide)
  • Marta Aura (Enriqueta 'Queta' Allende)

Dónde ver la película Y tu mamá también, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Y tu mamá también se puede ver en Netflix y Disney Plus.
  • Estados Unidos: la película Y tu mamá también se puede ver en Netflix.
  • España: la película Y tu mamá también se puede ver en Netflix

