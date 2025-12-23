La plataforma de series y películas de Netflix está colmada de producciones subidas de tono. El género erótico ha marcado un antes y después en el catálogo, volviéndose el favorito de los suscriptores.
Netflix: una película con escenas prohibidas, subidísima de tono y apta solo para mayores de 18
Es un drama mexicano subido de tono que arrasa entre las series y películas del género erótico en Netflix
En esta oportunidad, te contamos todo acerca de Y tu mamá también, una película mexicana dirigida por Alfonso Cuarón y estrenada en 2001 que cuenta con las actuaciones brillantes de Gael García Bernal, Diego Luna y Maribel Verdú.
Y tu mamá también es un relato de sangre caliente y salvajismo erótico que fue nominado en los premios Oscar a Mejor guion original (Carlos Cuarón, Alfonso Cuarón). La película de Netflix, de 1 hora y 45 minutos, se ganó los elogios de la crítica: "El talento diabólico de Cuarón y su compulsión por la subversión del género del que se apropia le ayudan mucho”, sentenció Elvis Mitchell de The New York Times.
Mientras tanto, para Peter Travers de Rolling Stone, "este film revela los placeres de la carne sin perder contacto con el pensamiento y los sentimientos”.
Netflix: de qué trata la película Y tu mamá también
La sinopsis oficial de la película Y tu mamá también versa: “Los adolescentes Tenoch y Julio conocen a la seductora Luisa y se la llevan a hacer un viaje a la playa donde tratarán de conquistarla o lo que pase en el camino”.
Las vidas de Julio (Gael García Bernal) y Tenoch (Diego Luna), dos jóvenes mexicanos de 17 años, están regidas por su apetito sexual, su amistad, y por su deseo de alcanzar la madurez. Durante una festiva tarde de boda con sus familias, conocen a Luisa (Maribel Verdú), una española de 28 años.
Netflix: tráiler de la película Y tu mamá también
Reparto de la película Y tu mamá también, película de Netflix
- Diego Luna (Tenoch Iturbide)
- Gael García Bernal (Julio Zapata)
- Maribel Verdú (Luisa Cortés)
- Nathan Grinberg (Manuel Huerta)
- Diana Bracho (Silvia Allende de Iturbide)
- Verónica Langer (María Eugenia Calles de Huerta)
- María Aura (Cecilia Huerta)
- Emilio Echevarría (Miguel Iturbide)
- Marta Aura (Enriqueta 'Queta' Allende)
Dónde ver la película Y tu mamá también, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Y tu mamá también se puede ver en Netflix y Disney Plus.
- Estados Unidos: la película Y tu mamá también se puede ver en Netflix.
- España: la película Y tu mamá también se puede ver en Netflix