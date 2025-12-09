Hoy en Netflix, la serie francesa que estrenó 6 nuevos capítulos con escenas explícitas

Este martes 9 de diciembre de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó la segunda parte de una de las producciones francesas más queridas por los suscriptores. Se trata de La paz de Marsella, protagonizada por Jeanne Goursaud y Tewfik Jallab.
Aunque esta serie no obtuvo críticas positivas, los suscriptores de Netflix la recibieron con los brazos abiertos. La paz de Marsella es un drama francés creado por Olivier Marchal con una historia de acción, crímenes y mucha adrenalina.
Recientemente, la plataforma de Netflix estrenó 6 nuevos capítulos de La paz de Marsella, considerada por el ranking de Filmaffinity como una de las Mejores series francesas de todos los tiempos.
Netflix: de qué trata la serie La paz de Marsella
La sinopsis oficial de la serie La paz de Marsella versa: “Mientras un brutal traficante de drogas intenta apoderarse de Marsella, un capitán de policía y su equipo dan la bienvenida a una recién llegada con intenciones ocultas”.
“La brigada policial enfrenta una lucha por el control del narcotráfico en Marsella, con Lyès en la cárcel y la llegada de una nueva agente que complica las cosas”, reza la sinopsis de la segunda temporada de La paz de Marsella.
Netflix: tráiler de la serie La paz de Marsella
Reparto de La paz de Marsella, serie de Netflix
- Tewfik Jallab (Lyès Benamar)
- Nicolas Duvauchelle (Franck Murillo)
- Idir Azougli (Tatoo)
- Jeanne Goursaud (Alice Vidal)
- Olivier Barthélémy (Arno Cabella)
- Florence Thomassin (Comisaria Fabiani)
- Samir Boitard (Ali Saïdi)
- Moussa Maaskri (Tarek Hamadi)
- Diouc Koma (Victor Miranda)
Dónde ver la serie La paz de Marsella, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La paz de Marsella se puede ver en Netflix.
