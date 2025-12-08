El llamado salvaje, la emocionante aventura protagonizada por Harrison Ford, ya está disponible en Netflix, sumándose al catálogo que combina las mejores series y películas del momento. Esta adaptación del clásico literario transporta al espectador a los paisajes de Canadá y Estados Unidos, donde la historia de supervivencia y conexión entre un hombre y un perro se vuelve conmovedora.
La película que desata una oleada de emoción en Netflix y toca las fibras más profundas del corazón
Es una emocionante aventura de Harrison Ford que llegó a Netflix y se convirtió en una de las favoritas del catálogo de series y películas
La crítica destacó a esta película dirigida por Chris Sanders por su sensibilidad y su potencia emocional: para Slant, El llamado salvaje es “sorprendentemente estimulante y emocionalmente envolvente”, capaz de evocar lo sublime gracias a su sinceridad y falta de pretensiones.
El llamado salvaje va más allá de una simple aventura, invitando a una introspección sobre los propósitos, los instintos y la determinación para enfrentar los cambios inesperados de la vida.
Con este enfoque más reflexivo, El llamado salvaje se posiciona como una excelente opción dentro de las series y películas que renuevan la oferta de Netflix, ideal para quienes buscan una historia familiar, emocionante y cargada de significado.
Netflix: de qué trata la película El llamado salvaje
La sinopsis oficial de la película El llamado salvaje versa: “Durante la fiebre del oro de la década de 1890, un valiente perro y un viajero solitario encuentran aventuras, amistad y propósito en las tierras salvajes de Alaska”.
La trama se centra en Buck, un perro grande y de buen corazón, cruce entre un San Bernardo y un Scotch Collie, cuya despreocupada vida de ocio se alteró cuando fue robado de su hogar en el condado de Santa Clara, California, y llevado a Dawson City, Yukon, durante la fiebre del oro, cuando los perros de trineo tenían una gran demanda.
Como un recién llegado al servicio de entrega del equipo de perros, Buck está teniendo el momento de su vida. Obligado a luchar para sobrevivir, finalmente es llevado por su último propietario, John Thornton (Harrison Ford), a la proximidad del Círculo Polar Ártico, donde depende progresivamente de sus instintos primarios, se deshace de las comodidades de la civilización y responde “al llamado salvaje”, convirtiéndose en su propio maestro.
Netflix: tráiler de la película El llamado salvaje
Reparto de El llamado salvaje, película de Netflix
- Harrison Ford (John Thornton)
- Dan Stevens (Hal)
- Omar Sy (Perreault)
- Cara Gee (Françoise)
- Bradley Whitford (Judge Miller)
- Karen Gillan (Mercedes)
- Jean Louisa Kelly (Katie Miller)
Dónde ver la película El llamado salvaje, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El llamado salvaje se puede ver en Netflix y Disney Plus.
- Estados Unidos: la película El llamado salvaje (The Call of the Wild) se puede ver en Disney Plus.
- España: la película El llamado salvaje se puede ver en Disney Plus.