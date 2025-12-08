La película que desata una oleada de emoción en Netflix y toca las fibras más profundas del corazón

el llamado salvaje

Con este enfoque más reflexivo, El llamado salvaje se posiciona como una excelente opción dentro de las series y películas que renuevan la oferta de Netflix, ideal para quienes buscan una historia familiar, emocionante y cargada de significado.

Netflix: de qué trata la película El llamado salvaje

La sinopsis oficial de la película El llamado salvaje versa: “Durante la fiebre del oro de la década de 1890, un valiente perro y un viajero solitario encuentran aventuras, amistad y propósito en las tierras salvajes de Alaska”.

el llamado salvaje (1)

La trama se centra en Buck, un perro grande y de buen corazón, cruce entre un San Bernardo y un Scotch Collie, cuya despreocupada vida de ocio se alteró cuando fue robado de su hogar en el condado de Santa Clara, California, y llevado a Dawson City, Yukon, durante la fiebre del oro, cuando los perros de trineo tenían una gran demanda.

Como un recién llegado al servicio de entrega del equipo de perros, Buck está teniendo el momento de su vida. Obligado a luchar para sobrevivir, finalmente es llevado por su último propietario, John Thornton (Harrison Ford), a la proximidad del Círculo Polar Ártico, donde depende progresivamente de sus instintos primarios, se deshace de las comodidades de la civilización y responde “al llamado salvaje”, convirtiéndose en su propio maestro.

Netflix: tráiler de la película El llamado salvaje

Embed - El Llamado Salvaje | Primer Tráiler doblado

Reparto de El llamado salvaje, película de Netflix

Harrison Ford (John Thornton)

Dan Stevens (Hal)

Omar Sy (Perreault)

Cara Gee (Françoise)

Bradley Whitford (Judge Miller)

Karen Gillan (Mercedes)

Jean Louisa Kelly (Katie Miller)

el llamado salvaje (2)

Dónde ver la película El llamado salvaje, según la zona geográfica