Netflix tiene la serie turca de época basada en hechos reales que arrasa

Kulup, Club Estambul, es una serie drama que se ambienta en la Turquía de la década de los 50. La historia sigue a Mathilda, una mujer, que, tras salir de prisión, empieza a trabajar en un famoso y conflictivo club nocturno.

Con la meta de conseguir así dinero rápido, intenta llevar lo mejor que puede las exigencias de su jefe mientras que descubre que tiene una hija llamada Rashel a la que trata de acercarse para recuperar el tiempo perdido y para protegerla.

Netflix: de qué trata la serie Club Estambul

Club Estambul, cuyo título original es Kulüp, se aleja por completo de otras series turcas que han llegado a nuestro país más centradas en historias románticas para meterse de lleno en un drama de época ambientado en 1955.

La protagonista es Matilda (Gökçe Bahadr), una mujer que acaba de salir de la cárcel dispuesta a recuperar su vida y, sobre todo, a su hija Rashel (Asude Kalebek), de 17 años y que ha tenido que criarse en un orfanato.

Netflix: reparto de la serie Club Estambul

Gokce Bahadir

Bar Arduc

Salih Bademci

Frat Tan

Metin Akdulger

Asude Kalebek

Tráiler de la serie Club Estambul

Netflix: dónde ver la serie Club Estambul, según la zona geográfica