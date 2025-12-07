Netflix tiene la serie turca de época basada en hechos reales que arrasa

Netflix tiene las mejores series y películas en su extenso catálogo, entre las que se encuentra, la serie turca de época basada en hechos reales, se trata de Club Estambul.
Un drama ambientado en la Turquía cosmopolita de los años cincuenta que narra los sacrificios de una madre por recuperar la relación con su hija.
Basada en una historia real, narra las vivencias de Matilda, una mujer con un pasado turbulento que trabaja en un club nocturno para reconectar con una hija adolescente y muy rebelde a la que no pudo criar.
Kulup, Club Estambul, es una serie drama que se ambienta en la Turquía de la década de los 50. La historia sigue a Mathilda, una mujer, que, tras salir de prisión, empieza a trabajar en un famoso y conflictivo club nocturno.
Con la meta de conseguir así dinero rápido, intenta llevar lo mejor que puede las exigencias de su jefe mientras que descubre que tiene una hija llamada Rashel a la que trata de acercarse para recuperar el tiempo perdido y para protegerla.
Netflix: de qué trata la serie Club Estambul
Club Estambul, cuyo título original es Kulüp, se aleja por completo de otras series turcas que han llegado a nuestro país más centradas en historias románticas para meterse de lleno en un drama de época ambientado en 1955.
La protagonista es Matilda (Gökçe Bahadr), una mujer que acaba de salir de la cárcel dispuesta a recuperar su vida y, sobre todo, a su hija Rashel (Asude Kalebek), de 17 años y que ha tenido que criarse en un orfanato.
Netflix: reparto de la serie Club Estambul
- Gokce Bahadir
- Bar Arduc
- Salih Bademci
- Frat Tan
- Metin Akdulger
- Asude Kalebek
Tráiler de la serie Club Estambul
Netflix: dónde ver la serie Club Estambul, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Club Estambul se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Club Estambul se puede ver en Netflix.
- España: la serie Club Estambul se puede ver en Netflix.