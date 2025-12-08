La actriz Ester Expósito cuenta con millones de seguidores alrededor del mundo y es dueña de grandes éxitos entre todas las series y películas. En esta oportunidad, la actriz española logró arrasar con su presencia en la serie Alguien tiene que morir, una propuesta mexicana de Netflix.
Netflix: la serie que desata un escándalo familiar por homosexualidad
Esta serie mexicana de Netflix, de tan solo 3 capítulos, es el plan ideal para disfrutar una historia muy dramática
Alguien tiene que morir es una serie de 2020 que está catalogada como una de las mejores entregas de drama y suspenso, ideal para ver de una sola vez.
La historia presentada por el director Manolo Caro presenta a un joven español que tiene que luchar, en una conservadora España de los años 50, por una supuesta relación homosexual.
El público que ya tuvo la oportunidad de elegirla y verla en Netflix, aseguran que se trata de una serie que arrasa con su reparto y es perfecta para los que prefieren las producciones de crímenes y drama.
La serie tiene un total de 3 capítulos, que rondan los 50 minutos de duración cada uno.
Netflix: de qué trata la serie Alguien tiene que morir
La serie de Netflix centra su trama en una España conservadora de los años 50, donde una relación entre Gabino Falcon (Alejandro Speitzer), un apuesto bailarín que vuelve a México en compañía de Lázaro (Isaac Henrández), termina en escándalo, culpa de las ideologías de aquellos años. Cayetana Almada (Ester Expósito), quien se iba a casar con Gabino Falcón, termina impactada, al igual que los padres de bailarín, quiénes habían anunciado tener todo listo para la unión de este matrimonio.
Reparto de Alguien tiene que morir, serie de Netflix
- Alejandro Speitzer (Gabino Falcón)
- Isaac Henrández (Lázaro)
- Carmen Maura (Amparo Falcón)
- Ester Expósito (Cayetana Aldama)
- Carlos Cuevas (Alonso Aldama)
- Cecilia Suárez (Mina Falcón)
- Ernesto Alterio (Gregorio Falcón)
Tráiler de Alguien tiene que morir, serie de Netflix
Dónde ver la serie Alguien tiene que morir, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Alguien tiene que morir se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Alguien tiene que morir se puede ver en Netflix.
- España: la serie Alguien tiene que morir se puede ver en Netflix.