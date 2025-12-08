Netflix: la serie que desata un escándalo familiar por homosexualidad

El público que ya tuvo la oportunidad de elegirla y verla en Netflix, aseguran que se trata de una serie que arrasa con su reparto y es perfecta para los que prefieren las producciones de crímenes y drama.

La serie tiene un total de 3 capítulos, que rondan los 50 minutos de duración cada uno.

netflix-alguien-tiene-que-morir1

Netflix: de qué trata la serie Alguien tiene que morir

La serie de Netflix centra su trama en una España conservadora de los años 50, donde una relación entre Gabino Falcon (Alejandro Speitzer), un apuesto bailarín que vuelve a México en compañía de Lázaro (Isaac Henrández), termina en escándalo, culpa de las ideologías de aquellos años. Cayetana Almada (Ester Expósito), quien se iba a casar con Gabino Falcón, termina impactada, al igual que los padres de bailarín, quiénes habían anunciado tener todo listo para la unión de este matrimonio.

netflix-alguien-tiene-que-morir

Reparto de Alguien tiene que morir, serie de Netflix

Alejandro Speitzer (Gabino Falcón)

Isaac Henrández (Lázaro)

Carmen Maura (Amparo Falcón)

Ester Expósito (Cayetana Aldama)

Carlos Cuevas (Alonso Aldama)

Cecilia Suárez (Mina Falcón)

Ernesto Alterio (Gregorio Falcón)

Tráiler de Alguien tiene que morir, serie de Netflix

Embed - Alguien tiene que morir | Trailer oficial | Netflix

Dónde ver la serie Alguien tiene que morir, según la zona geográfica