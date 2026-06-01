Redujeron frente a una escuela a un supuesto veterano de guerra estadounidense que estaba fuera de sí

Las primeras versiones indican que el estadounidense está bajo tratamiento psiquiátrico pero se escapó de la institución donde se alojaba.

Por el horario en el que llegó a la escuela, el momento de salida de los chicos debió postergarse, en medio de un operativo importante para evitar que se hiciera daño o lastimara a terceros.

El reporte de Pascualetti detalló que el individuo fue reducido con cuidado, puesto que en algún momento incluso sacó una navaja.

incidente escuela ciudad de mendoza La Policía y una ambulancia llegaron al lugar donde el estadounidense estaba a los gritos frente a una escuela. Foto: Matías Pascualetti/radio Nihuil.

El estadounidense mezclaba inglés y castellano

"Según nos explicaron, esta persona es padre de unos chicos que estudian acá y está pidiendo verlos", comentó una entrevistada en el lugar.

Y confirmó: "Está internado en un psiquiátrico y básicamente insistía, en una mezcla de español e inglés, con que quería ver a sus hijos".

El norteamericano no registra antecedentes penales en el país. Otras versiones indican que lo que lo alteró fue ver un video hecho con IA "donde dañan a sus hijos", y que se trata de un empresario que se dedica a la exportación de vinos.