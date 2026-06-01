Una inesperada situación se vivió este lunes en la puerta de una escuela privada de la calle Barcala de Ciudad, cuando un ciudadano estadounidense de 44 años -aparentemente un veterano de guerra- se presentó a los gritos y fuera de sí, por lo que tuvo que ser contenido por preventores y agentes policiales.
Redujeron frente a una escuela a un supuesto veterano de guerra estadounidense que estaba fuera de sí
Un estadounidense de 44 años, aparentemente veterano de guerra, fue contenido por preventores y policías frente a una escuela de Ciudad
El sujeto circulaba descalzo y con el pecho al aire en medio de la fría jornada mendocina. Comenzó a ingresar a comercios de la zona mientras gritaba en español y en inglés, para luego empezar a tocar timbre de forma desesperada en el colegio, según informó para Radio Nihuil el periodista Matías Pascualetti.
Las primeras versiones indican que el estadounidense está bajo tratamiento psiquiátrico pero se escapó de la institución donde se alojaba.
Por el horario en el que llegó a la escuela, el momento de salida de los chicos debió postergarse, en medio de un operativo importante para evitar que se hiciera daño o lastimara a terceros.
El reporte de Pascualetti detalló que el individuo fue reducido con cuidado, puesto que en algún momento incluso sacó una navaja.
El estadounidense mezclaba inglés y castellano
"Según nos explicaron, esta persona es padre de unos chicos que estudian acá y está pidiendo verlos", comentó una entrevistada en el lugar.
Y confirmó: "Está internado en un psiquiátrico y básicamente insistía, en una mezcla de español e inglés, con que quería ver a sus hijos".
El norteamericano no registra antecedentes penales en el país. Otras versiones indican que lo que lo alteró fue ver un video hecho con IA "donde dañan a sus hijos", y que se trata de un empresario que se dedica a la exportación de vinos.