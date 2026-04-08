Pánico en una escuela: alumno de 13 años llevó un arma cargada en su mochila

Debido a que el protagonista del incidente es un menor de edad, se dio intervención inmediata a los organismos competentes. La Justicia de Menores y el personal especializado en protección de la niñez ya trabajan en el caso para determinar el acceso del arma y, sobre todo, la intención de llevarla a la escuela.

Durante la última semana, se han registrado situaciones similares en provincias como Córdoba y Santa Fe, donde menores de edad fueron sorprendidos portando algún tipo de arma en el ámbito escolar.

arma, tumbera Imagen ilustrativa del arma que el joven llevaba en su mochila.

Justamente, la creciente violencia y el acceso de adolescentes a armamento de fabricación casera han puesto en el centro del debate la necesidad de reforzar los controles y el acompañamiento familiar en las escuelas.

Tucumán: un joven llevó un arma con seis balas a la escuela

Pero lo que se menciona no termina ahí. Pocas horas después de lo sucedido, un joven de 17 años llevó un arma cargada a una escuela ubicada en San Miguel de Tucumán.

El suceso provocó la intervención inmediata de las autoridades y derivó en la activación de un operativo especial de seguridad en la zona de Américo Vespucio y avenida de Circunvalación. La hipótesis principal señala que el joven la habría llevado para intimidar a algunos de sus compañeros.