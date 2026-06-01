Se robó un artefacto médico de alto valor el propio hospital donde trabajaba. Pero luego cometió al totalmente burdo: lo publicó a la venta en las redes sociales. Ahora, quedó detenido por la Policía de Buenos Aires.
Se robó un artefacto médico de un hospital y lo quiso vender en redes sociales: terminó detenido
Un empleado del Hospital de Clínicas fue detenido en los últimos días luego de haber robado una bomba de infusión e intentar venderla en línea
Un empleado del Hospital de Clínicas fue detenido en los últimos días luego de haber robado una bomba de infusión e intentar venderla en línea, sin embargo, los supuestos “compradores” eran efectivos policiales que “arreglaron el encuentro” para llevar adelante la aprehensión y secuestrar el dispositivo.
Según el parte policial que se informó a nivel oficial, la Policía de Buenos Aires llevó adelante una “compra controlada” para dar con el joven que trabajaba en el área de maestranza y hurtó el equipo médico de alta complejidad.
Robo, intento de venta y detención
El robo del equipo ocurrió el pasado 16 de mayo. El sospechoso se llevó un aparato que es utilizado en quirófanos y en las salas de terapia intensiva. El dispositivo se utiliza para administrar fluidos, medicamentos o nutrientes directamente al sistema circulatorio del paciente.
La pesquisa estuvo a cargo del Personal de la División Investigaciones Comunales 2 que inició las tareas para esclarecer el robo. Los efectivos, al realizar un relevamiento en redes sociales, encontraron un aparato con similares características que era ofrecido por una plataforma de ventas on line y la bomba era ofrecida a cambio de $850 mil, muy por debajo de su verdadero valor de mercado.
De esta manera, mediante un perfil femenino apócrifo se tomó contacto con el vendedor y, una vez coordinada la entrega en la Plaza Houssay, a metros del hospital en cuestión, el sospechoso fue abordado por los efectivos y arrestado.
El magistrado competente avaló la detención y dispuso el traslado a la dependencia de seguridad para iniciar actuaciones por "robo", además de ordenar el secuestro de la bomba de infusión y de un teléfono celular.