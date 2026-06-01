Se robó un artefacto médico de un hospital y lo quiso vender en redes sociales: terminó detenido

Según el parte policial que se informó a nivel oficial, la Policía de Buenos Aires llevó adelante una “compra controlada” para dar con el joven que trabajaba en el área de maestranza y hurtó el equipo médico de alta complejidad.

robo bomba hospital 2 La publicación de venta tras el robo.

Robo, intento de venta y detención

El robo del equipo ocurrió el pasado 16 de mayo. El sospechoso se llevó un aparato que es utilizado en quirófanos y en las salas de terapia intensiva. El dispositivo se utiliza para administrar fluidos, medicamentos o nutrientes directamente al sistema circulatorio del paciente.

La pesquisa estuvo a cargo del Personal de la División Investigaciones Comunales 2 que inició las tareas para esclarecer el robo. Los efectivos, al realizar un relevamiento en redes sociales, encontraron un aparato con similares características que era ofrecido por una plataforma de ventas on line y la bomba era ofrecida a cambio de $850 mil, muy por debajo de su verdadero valor de mercado.

De esta manera, mediante un perfil femenino apócrifo se tomó contacto con el vendedor y, una vez coordinada la entrega en la Plaza Houssay, a metros del hospital en cuestión, el sospechoso fue abordado por los efectivos y arrestado.

El magistrado competente avaló la detención y dispuso el traslado a la dependencia de seguridad para iniciar actuaciones por "robo", además de ordenar el secuestro de la bomba de infusión y de un teléfono celular.