Netflix trae consigo un catálogo de series y películas desbordado de opciones para todos los gustos. Una serie está atrapando al mundo entero con una historia que combina el drama y la acción a la perfección, y es que se ha vuelto tendencia durante el 2025 con la llegada de su segunda temporada, la cual se compone de 8 capítulos en total y se suma a los otros 8 disponibles: Un héroe débil.
Llegó a Netflix en el 2025 y es el drama coreano más buscado del momento
Al momento de su estreno en el catálogo de Netflix, la serie se volvió una tendencia mundial con su historia de 16 capítulos
Corea del Sur viene liderando el catálogo de series y películas de Netflix con las historias dramáticas más atrapantes de los últimos años, destronando a toda oferta presente en la plataforma de streaming. Esta serie aparece como uno de los k-dramas del momento, y es que desde el 2022 no deja de arrasar con su historia basada en una webtoon, pero su nueva temporada la puso otra vez entre las más elegidas.
La serie centra su trama especialmente en lo que es la amistad y la traición, relatado de una manera que parece nunca fallar dentro del catálogo de Netflix: tiene una historia corta y prácticamente sin relleno. Con tan solo 16 capítulos en total, divididos a lo largo de dos temporadas, la oferta resurgió entre las series y películas dramáticas, con una renovación que ha sido más exitosa que la primera parte.
Los suscriptores de Netflix y la crítica especializada aplaudieron a esta serie y su forma de tratar temáticas de violencia como lo es el bullying, además de las actuaciones y la intensidad de la historia. Dentro de la sección de series y películas asiáticas o dramáticas, esta oferta aparece como una de las principales recomendaciones, y todo apunta a que terminará el año en este importante sitio.
La serie fue incorporada originalmente al catálogo de series y películas de Netflix en el 2022, y desde entonces es uno de los dramas coreanos más elegidos de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Un héroe débil
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana dramática de 16 capítulos, Un héroe débil centra su historia en: "Un estudiante brillante pero introvertido se enfrenta a acosadores y enemigos violentos con la ayuda de amistades inesperadas, sin saber los peligros que le esperan".
La renovación de la segunda temporada de esta serie la hizo relanzarse dentro de Netflix y posicionarse como uno de los mejores dramas.
Netflix: reparto de la serie Un héroe débil
-
Park Ji-hoon como Yeon Si-eun
Choi Hyun-wook como Ahn Su-ho
Hong Kyung como Oh Beom-seok
Lee Yeon como Young-yi
Shin Seung-ho como Jeon Seok-dae
Dónde ver la serie Un héroe débil, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Un héroe débil se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Un héroe débilse puede ver en Netflix.
- España: la serie Un héroe débilse puede ver en Netflix.