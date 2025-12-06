Llegó a Netflix en el 2025 y es el drama coreano más buscado del momento

Los suscriptores de Netflix y la crítica especializada aplaudieron a esta serie y su forma de tratar temáticas de violencia como lo es el bullying, además de las actuaciones y la intensidad de la historia. Dentro de la sección de series y películas asiáticas o dramáticas, esta oferta aparece como una de las principales recomendaciones, y todo apunta a que terminará el año en este importante sitio.

La serie fue incorporada originalmente al catálogo de series y películas de Netflix en el 2022, y desde entonces es uno de los dramas coreanos más elegidos de la plataforma.

Embed - Un Héroe Débil | Tráiler en Español Latino (Serie de Netflix) #trailerespañol #UnHeroeDebil

Netflix: de qué trata la serie Un héroe débil

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana dramática de 16 capítulos, Un héroe débil centra su historia en: "Un estudiante brillante pero introvertido se enfrenta a acosadores y enemigos violentos con la ayuda de amistades inesperadas, sin saber los peligros que le esperan".

La renovación de la segunda temporada de esta serie la hizo relanzarse dentro de Netflix y posicionarse como uno de los mejores dramas.

un heroe debil 2

Netflix: reparto de la serie Un héroe débil

Park Ji-hoon como Yeon Si-eun

Choi Hyun-wook como Ahn Su-ho

Hong Kyung como Oh Beom-seok

Lee Yeon como Young-yi

Shin Seung-ho como Jeon Seok-dae

Dónde ver la serie Un héroe débil, según la zona geográfica