En el catálogo de Netflix hay varias historias románticas que activan los sentidos y son especiales para los amantes de estos géneros. Y una propuesta que es perfecta para ver el fin de semana y que tiene una trama de comedia para reír, es la película Guía de viaje hacia el amor.
Netflix se roba los corazones con una película romántica que también te hará reír
Esta entrega es súper recomendable y es una de las mejores propuestas estadounidenses que se estrenaron en el 2023. Se destaca por ser una comedia romántica que atrapa y es para ver en cualquier momento del día.
Una mujer que rompió con su pareja y experimenta el verdadero amor profundo en un viaje a Vietnam con alguien que jamás se hubiera imaginado, hace de esta película de Netflix un increíble y conmovedor relato, que la rompe entre todas las series y películas.
Guia de viaje hacia el amor, película que se filmó completamente en Vietnam, tiene una duración de 1 hora y 36 minutos y se estrenó en la plataforma de Netflix en abril de 2023.
Netflix: de qué trata la película Guía de viaje hacia el amor
Los usuarios de Netflix se encontrarán con una trama que sigue de cerca la vida de Amanda Riley (Rachael Leigh Cook), una ejecutiva del área de viajes de una empresa que, tras romper con su pareja, es enviada a Vietnam con el fin de investigar de manera secreta la industria turística de ese país. Allí conoce un guía vietnamita que le hace abrir los ojos y replantearme todo sobre su vida amorosa.
Reparto de Guía de viaje hacia el amor, película de Netflix
- Rachael Leigh Cook (Amanda Riley)
- Scott Ly (Sinh Thach)
- Ben Feldman (John)
- Missi Pyle (Mona)
- Glynn Sweet (Brian Conway)
- Alexa Povah (Maya Conway)
- Jacqueline Correa (Sam Gonville)
- Nondumiso Tembe (Dom Fisher)
Tráiler de Guía de viaje hacia el amor, película de Netflix
Dónde ver la película Guía de viaje hacia el amor, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Guía de viaje hacia el amor se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película A tourist’s guide to love se puede ver en Netflix.
- España: la película Guía de viaje hacia el amor se puede ver en Netflix.