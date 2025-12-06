Netflix se roba los corazones con una película romántica que también te hará reír

Esta entrega es súper recomendable y es una de las mejores propuestas estadounidenses que se estrenaron en el 2023. Se destaca por ser una comedia romántica que atrapa y es para ver en cualquier momento del día.

Una mujer que rompió con su pareja y experimenta el verdadero amor profundo en un viaje a Vietnam con alguien que jamás se hubiera imaginado, hace de esta película de Netflix un increíble y conmovedor relato, que la rompe entre todas las series y películas.