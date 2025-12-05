Netflix sorprende con una película que te obsesionará y es perfecta para ver el fin de semana

Amigos de armas se basa en una historia real de dos muchachos que se volvieron millonarios, luego de venderle armas al Pentágono en la guerra de Afganistán. Eso fue posible gracias a que el gobierno de Estados Unidos vio con buenos ojos que pequeñas empresas pudieran formar parte de las licitaciones.

Con una duración de 2 horas, esta película está disponible en Netflix desde mediados de septiembre de 2025.

Netflix: de qué trata la película Amigos de armas

Esta película de Netflix centra su trama en Efrain Diveroli (Jonah Hill) y David Packouz (Miles Teller), dos amigos que se sumergen en el peligroso negocio de venta de armas y terminan llenos de dinero. Su mayor acierto es cuando se apoderan de un contrato con el gobierno estadounidense, metiéndose en el bolsillo la suma de 300 millones de dólares. La intención de Estados Unidos es enviar tropas a la guerra de Afganistán y necesita armas.

Reparto de Amigos de armas, película de Netflix

Jonah Hill (Efraim Diveroli)

Miles Teller (David Packouz)

Ana de Armas (Iz)

B. Blanc (Bashkim)

Bradley Cooper (Henry Girard)

Barry Levingston (Army Bureaucrat)

Tráiler de Amigos de armas, película de Netflix

Dónde ver la película Amigos de armas, según la zona geográfica