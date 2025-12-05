Inicio Series y películas Netflix
El k-drama que acaba de estrenar en Netflix y ya causa sensación con sus 12 capítulos

Acaba de llegar a la plataforma de series y películas de Netflix. Este drama coreano promete convertirse en la sensación del año

Jeon Do-yeon es la protagonista de este drama coreano de Netflix.

Este viernes 5 de diciembre de 2025, Netflix sumó a su catálogo de series y películas una producción coreana protagonizada por Jeon Do-yeon, Kim Go-eun, Park Hae-soo y Jin Seon-kyu. Con mucho drama, misterio, crímenes y suspenso, está eclipsando a todo el mundo.

Estamos hablando de la El precio de una confesión, una serie coreana de solo 12 capítulos escrita por Kwon Jong-kwan y dirigida por Lee Jung-hyo. La nueva oferta de Netflix cuenta con los papeles protagónicos de Jeon Do-yeon, Kim Go-eun, Park Hae-soo y Jin Seon-kyu.

Los amantes de los thrillers coreanos, están posicionando a El precio de una confesión como uno de los favoritos de Netflix. Sin dudas, es una superproducción que no pasará desapercibida en la plataforma de series y películas.

Netflix: de qué trata la serie El precio de una confesión

La sinopsis oficial sobre la serie El precio de una confesión versa: “Una mujer acusada de matar a su marido recibe una oferta de una misteriosa desconocida dispuesta a confesar en su lugar. Pero, para ello, deberá cometer un asesinato”.

Este thriller de misterio cuenta la historia de Yunsu (Jeon Do-yeon), acusada de haber asesinado a su esposo, y explora los secretos que la unen a Mo Eun (Kim Go-eun), una mujer misteriosa a la que todos consideran una bruja…

Netflix: tráiler de la serie El precio de una confesión

Reparto de El precio de una confesión, serie de Netflix

  • Jeon Do-yeon (Ahn Yoon-Soo)
  • Kim Go-eun (Mo-eun)
  • Park Hae-soo (Baek Don-hun)
  • Jin Sun-kyu (Jang Jung-gu)
Dónde ver la serie El precio de una confesión, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie El precio de una confesión se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie El precio de una confesión se puede ver en Netflix.
  • España: la serie El precio de una confesión se puede ver en Netflix.

