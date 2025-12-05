El k-drama que acaba de estrenar en Netflix y ya causa sensación con sus 12 capítulos

Estamos hablando de la El precio de una confesión, una serie coreana de solo 12 capítulos escrita por Kwon Jong-kwan y dirigida por Lee Jung-hyo. La nueva oferta de Netflix cuenta con los papeles protagónicos de Jeon Do-yeon, Kim Go-eun, Park Hae-soo y Jin Seon-kyu.

Los amantes de los thrillers coreanos, están posicionando a El precio de una confesión como uno de los favoritos de Netflix. Sin dudas, es una superproducción que no pasará desapercibida en la plataforma de series y películas.