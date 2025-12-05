Este viernes 5 de diciembre de 2025, Netflix sumó a su catálogo de series y películas una producción coreana protagonizada por Jeon Do-yeon, Kim Go-eun, Park Hae-soo y Jin Seon-kyu. Con mucho drama, misterio, crímenes y suspenso, está eclipsando a todo el mundo.
El k-drama que acaba de estrenar en Netflix y ya causa sensación con sus 12 capítulos
Estamos hablando de la El precio de una confesión, una serie coreana de solo 12 capítulos escrita por Kwon Jong-kwan y dirigida por Lee Jung-hyo. La nueva oferta de Netflix cuenta con los papeles protagónicos de Jeon Do-yeon, Kim Go-eun, Park Hae-soo y Jin Seon-kyu.
Los amantes de los thrillers coreanos, están posicionando a El precio de una confesión como uno de los favoritos de Netflix. Sin dudas, es una superproducción que no pasará desapercibida en la plataforma de series y películas.
Netflix: de qué trata la serie El precio de una confesión
La sinopsis oficial sobre la serie El precio de una confesión versa: “Una mujer acusada de matar a su marido recibe una oferta de una misteriosa desconocida dispuesta a confesar en su lugar. Pero, para ello, deberá cometer un asesinato”.
Este thriller de misterio cuenta la historia de Yunsu (Jeon Do-yeon), acusada de haber asesinado a su esposo, y explora los secretos que la unen a Mo Eun (Kim Go-eun), una mujer misteriosa a la que todos consideran una bruja…
Netflix: tráiler de la serie El precio de una confesión
Reparto de El precio de una confesión, serie de Netflix
- Jeon Do-yeon (Ahn Yoon-Soo)
- Kim Go-eun (Mo-eun)
- Park Hae-soo (Baek Don-hun)
- Jin Sun-kyu (Jang Jung-gu)
Dónde ver la serie El precio de una confesión, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El precio de una confesión se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El precio de una confesión se puede ver en Netflix.
- España: la serie El precio de una confesión se puede ver en Netflix.