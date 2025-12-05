El catálogo de series y películas de Netflix ofrece una amplia oferta para todos los gustos. Una serie no para de sumar reproducciones y de escalar posiciones, a pesar de llevar mucho tiempo disponible en la plataforma, y es gracias a uno de los relatos narcos dramáticos más atrapantes de los últimos 10 años, contando con un total de 30 capítulos: Narcos.
La serie de Netflix que arrasa con 30 capítulos y se basa en hechos reales
Dentro de Netflix, la serie es una de las ofertas narcos más reproducidas de la plataforma, con el gran Pedro Pascal a la cabeza
Las series y películas que llegan a partir de producciones estadounidenses al catálogo de Netflix, son ofertas que terminan siendo de las más exitosas dentro de la plataforma, llegando a ser top mundial. Esta serie, con Pedro Pascal a la cabeza, trae uno de los relatos más interesantes de lo que es la vida de Pablo Escobar, su rol como uno de los narcotraficantes más relevantes de la historia y su lucha con la DEA.
Al ser una producción estadounidense, en un inicio la serie tiene un enfoque más desde el lado de la CIA y toda la investigación que giró en torno a la figura narco, que marcó la historia en Colombia y América Latina. A lo largo de 30 capítulos, distribuidos en 3 temporadas, la oferta de Netflix logró posicionarse en una de las opciones icónicas del género, sin importar que ya tiene más de 10 años en la plataforma.
La serie narco de Netflix no puede ser encasillada en un solo género, y es que a lo largo de este relato estadounidense se viven situaciones ligadas a la acción, el drama y suspenso. Su presencia en el catálogo de series y películas no es la de una oferta cualquiera, y es que con Pedro Pascal como protagonista de la historia de Pablo Escobar, ha obtenido una cantidad de reproducciones que le permite seguir más vigente que nunca en el catálogo.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2015, y desde entonces se destaca en la plataforma como una de las mejores historias narcos.
De qué trata Narcos, la serie de Netflix
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie con críticas de excelencia y basada en hechos reales, Narcos centra su historia en: "La verdadera historia de los poderosos y violentos cárteles de droga colombianos es el marco de esta serie dramática sobre el narco".
Pedro Pascal es uno de los protagonistas de la serie de Pablo Escobar, la cual sigue destacándose en Netflix a 10 años del estreno.
Reparto de Narcos, la serie de Netflix
- Pedro Pascal como Javier Peña
- Wagner Moura como Pablo Escobar
- Matias Varela como Jorge Salcedo
- Damián Alcázar como Gilberto Rodríguez Orejuela
- Francisco Denis como Miguel Rodríguez Orejuela
- Alberto Ammann como Pacho Herrera
Dónde ver la serie Narcos, según la zona geográfica
- Argentina: la serie Narcos se puede ver en Netflix.
- España: la serie Narcos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Narcos se puede ver en Netflix.