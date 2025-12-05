La serie de Netflix que arrasa con 30 capítulos y se basa en hechos reales

La serie narco de Netflix no puede ser encasillada en un solo género, y es que a lo largo de este relato estadounidense se viven situaciones ligadas a la acción, el drama y suspenso. Su presencia en el catálogo de series y películas no es la de una oferta cualquiera, y es que con Pedro Pascal como protagonista de la historia de Pablo Escobar, ha obtenido una cantidad de reproducciones que le permite seguir más vigente que nunca en el catálogo.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2015, y desde entonces se destaca en la plataforma como una de las mejores historias narcos.

De qué trata Narcos, la serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie con críticas de excelencia y basada en hechos reales, Narcos centra su historia en: "La verdadera historia de los poderosos y violentos cárteles de droga colombianos es el marco de esta serie dramática sobre el narco".

Pedro Pascal es uno de los protagonistas de la serie de Pablo Escobar, la cual sigue destacándose en Netflix a 10 años del estreno.

Reparto de Narcos, la serie de Netflix

Pedro Pascal como Javier Peña

Wagner Moura como Pablo Escobar

Matias Varela como Jorge Salcedo

Damián Alcázar como Gilberto Rodríguez Orejuela

Francisco Denis como Miguel Rodríguez Orejuela

Alberto Ammann como Pacho Herrera

Dónde ver la serie Narcos, según la zona geográfica