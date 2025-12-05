Para arrancar diciembre, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó un drama de terror que tiene escenas de suspenso desesperantes. Se trata de Talamasca: La orden secreta, que llegó a la plataforma el primer día del mes para cerrar el año con broche de oro.
Perverso y picante, este nuevo thriller de Netflix arrasa con 6 capítulos y una oscura trama
Es un drama de terror que acaba de estrenar en Netflix y arrasa entre las nuevas series y películas con una historia fantástica
Talamasca: La orden secreta, de Anne Rice es una serie de terror creada por John Lee Hancock que está arrasando entre los suscriptores de Netflix. A lo largo de 6 capítulos, desarrolla una historia sobre seres sobrenaturales como brujas, vampiros y hombres lobo.
La nueva oferta de Netflix es “un thriller de espionaje lo bastante entretenido, con la diversión añadida de introducir vampiros, brujas y más en la mezcla”, sentenció Sarah Moran de Screen Rant.
Para la crítica especializada de Collider, “en general, aquí hay mucho a lo que merece la pena hincarle el diente, aunque al final te quedes con ganas de más”.
Netflix: de qué trata la serie Talamasca: La orden secreta
La sinopsis oficial de la serie Talamasca: La orden secreta versa: “Un joven abogado con un don inusual se une a una antigua agencia secreta para investigar un misterio sobrenatural y enfrentar el pasado oscuro de su familia”.
En esta serie de Netflix, los suscriptores se encontrarán con una sociedad secreta que rastrea a seres sobrenaturales como brujas, vampiros y hombres lobo.
Netflix: tráiler de la serie Talamasca: La orden secreta
Reparto de Talamasca: La orden secreta, serie de Netflix
- Nicholas Denton (Guy Anatole)
- Celine Buckens (Doris)
- Maisie Richardson-Sellers (Olive)
- William Fitchner (Jasper)
- Elizabeth McGovern (Helen)
Dónde ver la serie Talamasca: La orden secreta, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Talamasca: La orden secreta se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Talamasca: La orden secreta (Talamasca: The Secret Order) se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la serie Talamasca: La orden secreta se puede ver en Netflix.