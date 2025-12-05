Perverso y picante, este nuevo thriller de Netflix arrasa con 6 capítulos y una oscura trama

Talamasca La orden secreta

Para la crítica especializada de Collider, “en general, aquí hay mucho a lo que merece la pena hincarle el diente, aunque al final te quedes con ganas de más”.

Netflix: de qué trata la serie Talamasca: La orden secreta

La sinopsis oficial de la serie Talamasca: La orden secreta versa: “Un joven abogado con un don inusual se une a una antigua agencia secreta para investigar un misterio sobrenatural y enfrentar el pasado oscuro de su familia”.

Talamasca La orden secreta (2)

En esta serie de Netflix, los suscriptores se encontrarán con una sociedad secreta que rastrea a seres sobrenaturales como brujas, vampiros y hombres lobo.

Netflix: tráiler de la serie Talamasca: La orden secreta

Reparto de Talamasca: La orden secreta, serie de Netflix

Nicholas Denton (Guy Anatole)

Celine Buckens (Doris)

Maisie Richardson-Sellers (Olive)

William Fitchner (Jasper)

Elizabeth McGovern (Helen)

Dónde ver la serie Talamasca: La orden secreta, según la zona geográfica