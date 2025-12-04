El 2 de diciembre de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una de las comedias más aclamadas del mundo entero. Se trata de Una noche en el museo (Night at the Museum), protagonizada por Ben Stiller, Owen Wilson y Robin Williams.
Inolvidable. Netflix altera el catálogo con la comedia más fantástica del mundo
Owen Wilson y otros actores de lujo son los protagonistas de esta inolvidable comedia que acaba de llegar a Netflix y arrasa entre las mejores series y películas
Una noche en el museo es una película de 2006 dirigida por Shawn Levy que llegó a Netflix el 2 de diciembre de 2025. Es una comedia para toda la familia que fue nominada en los Premios Saturn a Mejor película del género fantástico.
Esta comedia de apenas 1 hora y 48 minutos marcó la infancia de muchos y ha sido aclamada por la crítica especializada internacional. Para Connie Ogle de Miami Herald, es “tan maravillosamente llena de energía que no deja mucho tiempo a las preguntas. Es una película para niños, pero… ¿Quién no necesita volver a tener 10 años de vez en cuando?”.
Netflix: de qué trata la película Una noche en el museo
La sinopsis oficial sobre la película Una noche en el museo versa: “Todo se descontrola en el Museo de Historia Natural cuando Larry Daley (Ben Stiller), el guardia nocturno, despierta sin querer una maldición que hace que las exhibiciones ¡cobren vida!”.
Larry es un soñador de buen corazón que se cree destinado al éxito. Cuando acepta un trabajo de guardia de seguridad en un museo, empiezan a ocurrir cosas extraordinarias: gladiadores, guerreros, toda clase de personajes épicos empiezan a cobrar vida.
Para resolver el caos, Larry le pide consejo a la figura de cera del Presidente Teddy Roosevelt (Robin Williams), que intentará ayudarlo a salvar el museo.
Reparto de Una noche en el museo, película de Netflix
- Ben Stiller (Larry Daley)
- Ricky Gervais (Dr. McPhee)
- Carla Gugino (Rebecca)
- Dick Van Dyke (Cecil)
- Patrick Gallagher (Attila the Hun)
- Kim Raver (Erica Daley)
- Mickey Rooney (Gus)
- Matthew Harrison (Neanderthal #3)
- Bill Cobbs (Reginald)
- Owen Wilson (Jedediah Smith)
- Robin Williams (Theodore Roosevelt)
- Jake Cherry (Nick Daley)
- Steve Coogan (Octavius)
- Mizuo Peck (Sacajawea)
Dónde ver la película Una noche en el museo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Una noche en el museo se puede ver en Netflix y Disney Plus.
- Estados Unidos: la película Una noche en el museo (Night at the Museum) se puede ver en Disney Plus.
- España: la película Una noche en el museo se puede ver en Disney Plus.