Inolvidable. Netflix altera el catálogo con la comedia más fantástica del mundo

Una noche en el museo es una película de 2006 dirigida por Shawn Levy que llegó a Netflix el 2 de diciembre de 2025. Es una comedia para toda la familia que fue nominada en los Premios Saturn a Mejor película del género fantástico.

Esta comedia de apenas 1 hora y 48 minutos marcó la infancia de muchos y ha sido aclamada por la crítica especializada internacional. Para Connie Ogle de Miami Herald, es “tan maravillosamente llena de energía que no deja mucho tiempo a las preguntas. Es una película para niños, pero… ¿Quién no necesita volver a tener 10 años de vez en cuando?”.