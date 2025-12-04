Netflix: la serie western de 7 capítulos que acaba de estrenar y apunta a ser el bombazo del año

Ambientada en el Territorio de Washington en 1854, la serie de Netflix sigue la feroz confrontación entre dos familias opuestas en una frontera sin ley. Por un lado, los Van Ness, una dinastía rica y poderosa liderada por Constance (Gillian Anderson), que busca expandir su imperio minero.

los abandonados- serie (4) Los abandonados reinventa el género western con una mirada femenina.

En el otro extremo están los Nolan-Abandon, un clan de huérfanos y marginados, encabezado por Fiona Nolan (Lena Headey), que lucha por mantener su hogar y su identidad.

Sus destinos se encuentran unidos por dos crímenes, un secreto terrible, un amor desventurado y un terreno con plata bajo sus pies. El choque evoca la lucha estadounidense entre ricos y pobres, en un lugar justo fuera del alcance de la justicia.

Netflix: tráiler de la serie Los abandonados

Embed - Los abandonados | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Los abandonados, serie de Netflix

Lena Headey (Fiona Nolan)

Gillian Anderson (Constance Van Ness)

Nick Robinson (Elias Teller)

Diana Silvers (Dahlia Teller)

Lucas Till (Garret Van Ness)

Lamar Johnson (Albert Mason)

Aisling Franciosi (Trisha Van Ness)

Natalia del Riego (Lilla Belle)

Dónde ver la serie Los abandonados, según la zona geográfica