La plataforma de series y películas de Netflix acaba de estrenar un drama que va a dar de qué hablar. Se trata de Los abandonados (The Abandons), una ficción que reinventa el género western con una mirada femenina y una historia llena de tensión, violencia y conflictos familiares.
Netflix: la serie western de 7 capítulos que acaba de estrenar y apunta a ser el bombazo del año
Es un drama western que se acaba de estrenar en el catálogo de series y películas de Netflix y promete arrasar
Los abandonados es una serie de 7 capítulos creada por Kurt Sutter que estrenó en Netflix el jueves 4 de diciembre de 2025 y ya está preparando una segunda temporada.
Netflix: de qué trata la serie Los abandonados
La sinopsis oficial de la serie Los abandonados versa: “Washington, década de 1850. Dos familias y sus poderosas matriarcas; una adinerada, la otra con escasos recursos, pero mucha lealtad; luchan por el dominio en una frontera sin ley”
Ambientada en el Territorio de Washington en 1854, la serie de Netflix sigue la feroz confrontación entre dos familias opuestas en una frontera sin ley. Por un lado, los Van Ness, una dinastía rica y poderosa liderada por Constance (Gillian Anderson), que busca expandir su imperio minero.
En el otro extremo están los Nolan-Abandon, un clan de huérfanos y marginados, encabezado por Fiona Nolan (Lena Headey), que lucha por mantener su hogar y su identidad.
Sus destinos se encuentran unidos por dos crímenes, un secreto terrible, un amor desventurado y un terreno con plata bajo sus pies. El choque evoca la lucha estadounidense entre ricos y pobres, en un lugar justo fuera del alcance de la justicia.
Netflix: tráiler de la serie Los abandonados
Reparto de Los abandonados, serie de Netflix
- Lena Headey (Fiona Nolan)
- Gillian Anderson (Constance Van Ness)
- Nick Robinson (Elias Teller)
- Diana Silvers (Dahlia Teller)
- Lucas Till (Garret Van Ness)
- Lamar Johnson (Albert Mason)
- Aisling Franciosi (Trisha Van Ness)
- Natalia del Riego (Lilla Belle)
Dónde ver la serie Los abandonados, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Los abandonados se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Los abandonados se puede ver en Netflix.
- España: la serie Los abandonados se puede ver en Netflix.