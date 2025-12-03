El picante romance de Netflix que pone a prueba el amor y tienes que ver antes de que salga del catálogo

el descanso-pelicula Cameron Diaz y Jude Law son los protagonistas de El descanso, la película romántica que acaba de estrenar en Netflix.

Mientras tanto, Claudia Puig de USA Today recomienda que, “si estás dispuesto a aceptar un poco de cursilería a cambio de algo de humor incisivo, unos cuantos momentos emocionantes y unas ambientaciones disfrutables, reserva un rato para ‘The Holiday’”.

Netflix: de qué trata la película El descanso

La sinopsis oficial de la película El descanso versa: “Tras quedar solteras, Iris, una periodista de Londres, y Amanda, una editora de Los Ángeles, deciden intercambiar casas en Navidad para huir de sus problemas amorosos”.

el descanso-pelicula (1) Kate Winslet y Jack Black son parte del elenco de El descanso.

Amanda Woods (Cameron Diaz), una chica americana que posee una próspera agencia de publicidad especializada en trailers de películas, vive en el sur de California y acaba de romper con su novio.

Por su parte, Iris Simpkins (Kate Winslet), redactora de la popular columna de bodas para el London Daily Telegraph, vive en una encantadora casa de campo en Inglaterra y sus relaciones con los hombres tampoco son fáciles. A través de internet llegan a un acuerdo para intercambiarse sus respectivas viviendas durante las Navidades.

Netflix: tráiler de la película El descanso

Embed - THE HOLIDAY [2006] - Official Trailer (HD)

Reparto de El descanso, película de Netflix

Cameron Diaz (Amanda Woods)

Kate Winslet (Iris Simpkins)

Jude Law (Graham Simpkins)

Jack Black (Miles Dumont)

Eli Wallach (Arthur Abbott)

Edward Burns (Ethan)

Rufus Sewell (Jasper Bloom)

Shannyn Sossamon ()

Miffy Englefield (Sophie)

Nicholas Downs (Peter)

Sarah Parish (Hannah)

Emma Pritchard (Olivia)

Dónde ver la película El descanso, según la zona geográfica