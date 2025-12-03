El picante romance de Netflix que pone a prueba el amor y tienes que ver antes de que salga del catálogo

El martes 2 de diciembre de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó un clásico navideño para cerrar el fin de año con broche de oro. Se trata de una comedia romántica con un elenco espectacular liderado por Cameron Díaz, Kate Winslet y Jude Law.
Protagonizada por Cameron Díaz, esta comedia romántica navideña está entre los estrenos de series y películas más destacados
Estamos hablando de la película El descanso, también conocida como The Holiday, una producción dirigida por Nancy Meyers y estrenada a nivel mundial en 2006. Ahora disponible en Netflix, esta comedia romántica de 2 horas y 15 minutos está dando de qué hablar.
La película El descanso recibió críticas positivas por parte de la prensa especializada. “Hay algo emotivo e ingenuo en la nostalgia que demuestra Meyers por la época dorada de Hollywood”, consideró Manohla Dargis de The New York Times.
Mientras tanto, Claudia Puig de USA Today recomienda que, “si estás dispuesto a aceptar un poco de cursilería a cambio de algo de humor incisivo, unos cuantos momentos emocionantes y unas ambientaciones disfrutables, reserva un rato para ‘The Holiday’”.
Netflix: de qué trata la película El descanso
La sinopsis oficial de la película El descanso versa: “Tras quedar solteras, Iris, una periodista de Londres, y Amanda, una editora de Los Ángeles, deciden intercambiar casas en Navidad para huir de sus problemas amorosos”.
Amanda Woods (Cameron Diaz), una chica americana que posee una próspera agencia de publicidad especializada en trailers de películas, vive en el sur de California y acaba de romper con su novio.
Por su parte, Iris Simpkins (Kate Winslet), redactora de la popular columna de bodas para el London Daily Telegraph, vive en una encantadora casa de campo en Inglaterra y sus relaciones con los hombres tampoco son fáciles. A través de internet llegan a un acuerdo para intercambiarse sus respectivas viviendas durante las Navidades.
Netflix: tráiler de la película El descanso
Reparto de El descanso, película de Netflix
- Cameron Diaz (Amanda Woods)
- Kate Winslet (Iris Simpkins)
- Jude Law (Graham Simpkins)
- Jack Black (Miles Dumont)
- Eli Wallach (Arthur Abbott)
- Edward Burns (Ethan)
- Rufus Sewell (Jasper Bloom)
- Shannyn Sossamon ()
- Miffy Englefield (Sophie)
- Nicholas Downs (Peter)
- Sarah Parish (Hannah)
- Emma Pritchard (Olivia)
Dónde ver la película El descanso, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El descanso se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película El descanso (The Holiday) se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la película El descanso se puede ver en Netflix, Disney Plus y Movistar Plus.